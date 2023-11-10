إرتفاع غير مسبوق!.. تعرف على أسعار الفراخ البيضة والبيض اليوم الجمعة 10 نوفمبر

سجلت أسعار الفراخ في أسواق مصر استقرارًا ملحوظًا اليوم الجمعة، الموافق 10 نوفمبر 2023، حيث بلغ سعر الفراخ البيضاء حوالي 65 جنيهًا للكيلو تسليم أرض المزرعة، وفيما يتعلق بالسعر للمستهلك، يتراوح بين 74 و75 جنيهًا حسب المنطقة.

سعر الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 10 نوفمبر

سجلت الفراخ البيضاء سعرًا قدره 65 جنيهًا للكيلو.

سعر الفراخ الأمهات البيضاء:

وصل سعر الفراخ الأمهات البيضاء إلى 68 جنيهًا للكيلو.

سعر الفراخ البلدي:

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي نحو 110 جنيهات.

سعر الفراخ الساسو:

استقر سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم عند 98 جنيهًا.

سعر البط المسكوفي:

سجل سعر كيلو البط المسكوفي اليوم حوالي 90 جنيهًا.

أما بالنسبة لأسعار الكتاكيت اليوم:

كتكوت الأبيض:

وصل سعر كتكوت الأبيض عمر يوم لـ 30 جنيهًا.

الكتكوت الساسو:

سجل سعر الكتكوت الساسو حوالي 25 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم الجمعة

– وصل سعر كرتونة البيض الأبيض في الأسواق لـ 128 جنيهًا.

– سجل سعر كرتونة البيض الأحمر حوالي 130 جنيهًا.

– حقق سعر كرتونة البيض البلدي حوالي 136 جنيهًا.