اظبط جهازك .. تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة مسلسل “قيامة عثمان” الجزء الخامس

قناة الفجر الجزائرية تعد من القنوات التي تعرض مسلسل قيامة عثمان الجزء الخامس ويبحث عن تردد قناة الفجر الجزائرية محبي المسلسل التركي الشهير حيث يحظى مسلسل “قيامة عثمان” بشعبية هائلة في الوطن العربي، حيث ينتظر الجمهور بفارغ الصبر كل أسبوع لمتابعة تفاصيل هذه الملحمة التاريخية. في هذا السياق، سنستعرض لكم تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات.

مسلسل قيامة عثمان الجزء الخامس

تدور أحداث “قيامة عثمان” في القرن الثالث عشر الميلادي في منطقة الأناضول، حيث يسعى عثمان – ابن أرطغرل بن سليمان شاه – إلى تأسيس دولته الخاصة. يواجه تحديات كبيرة من الصراعات الداخلية والهجمات الخارجية. المسلسل يجذب الملايين من المشاهدين بمتابعته للأحداث التاريخية الحقيقية.

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات

للمتابعين يمكنكم مشاهدة حلقة 135 على قناة الفجر الجزائرية. إليكم تفاصيل التردد:

التردد: 12034

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 5000

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

كيفية ضبط قناة الفجر الجزائرية

لضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على جهاز الاستقبال الخاص بكم، اتبع الخطوات التالية:

اضغط على زر “الإعدادات” على جهاز الاستقبال. انتقل إلى قائمة “التركيب” أو “البحث”. حدد خيار “البحث اليدوي” أو “تعديل التردد”. أدخل التردد الخاص بالقناة، والذي هو 12034. حدد استقطاب القناة، وهو عمودي. أدخل معدل الترميز الخاص بالقناة، وهو 5000. حدد معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة، وهو ⅚. اضغط على زر “بحث” أو “ابدأ البحث”.

بمجرد الانتهاء من هذه الخطوات، سيتم ضبط قناة الفجر الجزائرية على جهاز الاستقبال الخاص بكم، ويمكنك مشاهدتها الآن. حيث تعرض قناة الفجر الجزائرية الدعيد من البرامج المتنوعة بما في ذلك يتم عرض حلقات مسلسل المؤسس عثمان الشهير