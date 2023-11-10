استقبلها الآن “تردد قناة سمسم الجديد 2024 للأطفال على الأقمار الصناعية المختلفة”

يرغب العديد من الأشخاص في معرفة تردد قناة سمسم الجديد 2024 على الاقمار الصناعية المختلفة، حيث تعتبر تلك القناة من القنوات المميزة للغاية والتي تقدم محتوى هام للأطفال، حيث تقوم بتقديم العديد من البرامج المميزة والأناشيد الدينية الخاصة بالأطفال، ولذلك سوف نتعرف فيما يلي على تردد قناة سمسم الجديد 2024.

تردد قناة سمسم الجديد على نايل سات

يمكن ضبط تردد قناة سمسم على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11334.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة سمسم الجديد على عرب سات

كما يمكن استقبال تردد قناة سمسم الجديد 2024 للاطفال على القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11843.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

اناشيد قناة سمسم للأطفال

هناك بعض الأناشيد المميزة التي يتم عرضها على قناة سمسم الجديد 2024 والتي سوف نتعرف عليها فيما يلي:

أنشودة سيدنا أدم.

أنشودة وطني.

أنشودة الوضوء.

أنشودة لا للضرب.

أنشودة التفاحة.

أنشودة الزواحف.

أنشودة السلام عليكم.

أنشودة أيها الطير.

برامج قناة سمسم للأطفال

هناك بعض البرامج التي تقدمها قناة سمسم للاطفال والتي سوف نتعرف على بعضها فيما يلي: