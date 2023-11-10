“أسماء جديدة” رابط استعلام تكافل وكرامة 2023 ….وموعد صرف معاش شهر نوفمبر بالزيادة الجديدة moss.gov.eg

رابط استعلام تكافل وكرامة 2023، خلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن رابط استعلام معاش تكافل وكرامة الذي اقترب موعد صرفه وأصبح محور اهتمام وبحث عدد كبير من الأشخاص، وكانت وزارة التضامن الإجتماعي أعلنت عن تخصيص رابط استعلام تكافل وكرامة تيسيراً على عدد كبير من الأشخاص وتوفيراً للوقت والمجهود، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام وموعد صرف شهر نوفمبر والشروط اللازمة ….

رابط استعلام تكافل وكرامة 2023

حيث يبحث عدد كبير من الأشخاص عن رابط استعلام تكافل وكرامة 2023 ، الذي أصبح محور اهتمام وبحث عدد كبير من المواطنين المستفيدين من معاش تكافل وكرامة التي أعلنت عنها وزارة التضامن الإجتماعي برئاسة الدكتورة”نيفين القباج” لمساعدة عدد كبير من الأسر محدودي الدخل والغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، وأشارت وزارة التضامن الإجتماعي على صفحتها الرسمية على الإنترنت أن المواطن يمكنه الإستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2023 من خلال اتباع الخطوات الآتية :

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الإجتماعي من هنا .

أو الدخول مباشرة على رابط تكافل وكرامة من هنا.

ادخل الرقم القومي للمواطن المكون من 14 رقم.

تأكد من ادخال الرقم القومي صحيحاً.

ثم اضغط على أيقونة “استعلام”.

سوف تظهر أمامك كافة التفاصيل الخاصة بحالة المعاش وقيمة المعاش.

أما في حالة رفض طلب الحصول على معاش تكافل وكرامة سوف يتم ذكر سبب الرفض .

موعد صرف معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2023 بالزيادة الجديدة

ومن المقرر أن يتم صرف معاش تكافل وكرامة في 25 نوفمبر 2023 وذلك من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وشددت وزارة التضامن الإجتماعي على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي منعاً لانتشار الأمراض بين المواطنين.

شروط التقديم في برنامج تكافل وكرامة

وأعلنت وزارة التضامن الإجتماعي عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على معاش تكافل وكرامة، والتي جاءت كالتالي: