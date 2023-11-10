مشاهدة مسلسل الخائن النسخة العربية بجودة HD وموعد عرضه على قناة mbc

مشاهدة مسلسل الخائن النسخة العربية بجودة HD، مسلسل سوري جديد استطاع أن يجذب أنظار عدد كبير من المشاهدين منذ عرض الحلقة الأولى، على الرغم من أنه نسخة معربة من المسسل التركي الذي يحمل نفس الإسم، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط مشاهدة مسلسل الخائن ومواعيد عرضه على قناة mbc ….

أحداث مسلسل الخائن

تدور أحداث مسلسل الخائن حول قصة حياة الدكتورة أسيل المتزوجة من مهندس معماري ولديها ابن في عمر المراهقة، وتعيش أسيل حياة هادئة برفقة زوجها وابنها وبعض الأصدقاء المقربين إلا أنها في يوم تتفاجئ بخيانة زوجها، وتتفاجئ أسيل أن زوجها يخونها مع فتاة في عمر الـ 20 وتنصدم أسيل وتقرر الإنتقام من زوجها وصديقتها المقربة .

مشاهدة مسلسل الخائن النسخة العربية بجودة HD

وفي الحلقة الماضية من مسلسل الخائن تتفاجئ أسيل بوجود تيا عشيقة زوجها داخل العيادة الخاصة بها وتطلب منها عدة فحوصات لتتأكد أنها حامل من زوجها سيف، وتتفاجئ أسيل أن تيا حامل وتتعرض لصدمة كبيرة ولكنها لم تستطيع أن تأخذ القرار إما أن تبلغ سيف أم تخفي عنه خبر حمل تيا.

أبطال مسلسل الخائن

يضم مسلسل الخائن عدد كبير من نجوم وأبطال الدراما السورية والمسلسل بطولة :

سلافة معمار .

قيس الشيخ نجيب.

مرام علي.

ريتا حرب.

خالد شباط.

موعد عرض مسلسل الخائن

يعرض مسلسل الخائن من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتعرض الحلقة في تمام الساعة الثامنة مساءً على قناة mbc العراق ويعاد عرض الحلقة في تمام الساعة 04:00 صباحاً بتوقيت القاهرة، والساعة 05:00 مساءً بتوقيت السيعودية.