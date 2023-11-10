ما هي خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي نوفمبر 2023 من خلال الرقم؟
فاتورة التليفون الأرضي نوفمبر 2023
ازداد البحث في الساعات القليلة الماضية داخل مصر من خلال المواطنين عن خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي, حيث يخشى المواطنين من انقطاع الخط الأرضي الأمر الذي سيترتب عليه انقطاع خدمات الانترنت لذلك يسرع المواطنين بدفع الفاتورة في الموعد المحدد ويتجنب تأخيرها، يعود ذلك إلى القوة الكبيرة التي أدخلها الإنترنت إلى مجتمعتنا حيث أصبح أحد العناصر الأساسية والتي لا يمكن الاستغناء عنها، يذكر أن هيئة الاتصالات المصرية تمنح كافة المواطنين مهلة ثلاث اشهر يجب خلالها دفع الفاتورة وفي حالة عدم الالتزام توقع على الخط عقوبة الإيقاف، وبعد إيقاف الخط يمكن للمواطن الذهاب إلى فروع تسديد الفواتير لاستعادة الخط الأرضي مرة أخرى وتوجد أيضا بعض الطرق الأخرى التي يمكن من خلالها تسديد الفواتير مثل الكاش أو السداد الآلي.
خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي نوفمبر 2023
الجدير بالذكر أن فاتورة الخط الأرضي تدفع مرة كل ثلاث أشهر وذلك طبقا للمهلة التي حددتها الهيئة القومية للاتصالات لدفع الفاتورة والتي تصل إلى ثلاث أشهر، وهناك العديد من الطرق التي يمكن للمواطنين من خلالها الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي لتجنب قطع الخط الأرضي، الخطوات كالتالي:
- أدخل إلى بوابة شركة الإتصالات المصرية من خلال الرابط التالي من هنا.
- قم بتسجيل الدخول.
- اذهب إلى الصفحة الرئيسية وبعدها قم بالضغط على الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.
- قم بكتابة الاسم ورقم التليفون الارضي ورقم المحمول، ثم قم بادخال كود المحافظة.
- أدخل التليفون الأرضي المراد الاستعلام عنه.
- اضغط على أيقونة بحث.
- ستظهر أمامك على الشاشة كافة بيانات الخط الأرضي المستعلم عنه مثل موقع قيمة الفاتورة وموعد السداد والمهلة المتاحة للسداد.