تردد قناة mbc2 ام بي سي 2 على النايل سات والعرب سات 2023

تردد قناة ام بي سي 2 ، بإمكاننا أن نصنف السينما الغربية وبالأخص سينما هوليوود بأنها من أنجح وأشهر أنواع السينما في العالم فقد أصبحت أيقونة تدرس في مجال تعلم السينما وذلك بسبب تميزها بامتلاك شعبية جماهيرية غفيرة سواء على الصعيد العالمي أو العربي ومن أجل إرضاء محبي هذه النوعية من السينما فقد تم إطلاق مجموعة متنوعة من القنوات الفضائية تختص بتقديم أهم وأفضل أفلام السينما الغربية وبالأخص الأمريكية ومن أهم تلك القنوات هي قناة ام بي سي 2 وفي هذا المقال القصير سوف نقوم باستعراض تردد قناة ام بي سي 2 الجديد

تردد قناة ام بي سي 2

تردد قناة ام بي سي 2 ، تعد قناة mbc2 أحدى قنوات سلسلة قنوات ام بي سي الفضائية السعودية ويرجع تميز تلك القناة بأنها تعد أولى القنوات الفضائية في الوطن العربي التي تختص بتقديم الأفلام السينما الغربية وبالأخص السينما الأمريكية على مدار اليوم دون توقف وقد استطاعت قناة ام بي سي 2 بأن تستقطب عدد كبير من المشاهدين فور انطلاقها وذلك بسبب تميزها بعرض كافة أنواع السينما الأمريكية مثل افلام الخيال العلمي، افلام الدراما، افلام الكوميديا، افلام قصص التحقيقات الجنائية بالإضافة إلى أفلام الرعب والتي يترقب مشاهدتها الكثيرون وقد دعم ذلك أن تتمكن القناة بأن تحصل على المركز الثالث على مستوى شمال أفريقيا والشرق الأوسط وذلك طبقا لتصنيف بوابة Social Watchlist العالمية، وقد تزايد تساؤل عدد كبير من متابعي القناة في معرفة تردد قناة ام بي سي 2 الجديد على مختلف الأقمار الصناعية.

تردد قناة ام بي سي 2 على قمر النايل سات

اسم القناة: Mbc2 القمر الصناعي: النايل سات التردد الجديد للقناة :11937 معامل تصحيح الخطأ: ¾ معامل الاستقطاب: عمودي معدل الترميز الترميز: 27500

تردد قناة ام بي سي 2 على قمر العرب سات

القمر الصناعي: عرب سات اسم القناة: Mbc2 التردد الجديد للقناة :11862 معامل تصحيح الخطأ: ⅚ معدل الترميز :27500 الاستقطاب القناة: عمودي

الخريطة السينمائية لقناة ام بي سي 2 على مدار الاسبوع

تحرص قناة ام بي سي 2 بعرض كل ما هو جذاب على شاشتها وذلك من خلال تقديمها حزمة متنوعة من الأفلام الأمريكية المختلفة والتي من أبرزها:

يتم عرض أفلام الكوميديا المضحكة كل يوم سبت والتي يطلق على نوعية تلك الأفلام Comedy Night يترقب مشاهدي قناة ام بي سي 2 سهرة يوم الأحد وذلك بسبب عرض القناة أحد أفلام الرعب والتي يطلق عليها Screaming Sunday ينفرد يوم الاثنين عن باقي ايام الاسبوع على قناة ام بي سي 2 بعرض افلام العرض الاول وتتميز تلك الأفلام بأنه يتم عرضها بصورة حصرية على شاشة القناة قبل أي قناة أخرى