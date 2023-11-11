السعوديه الدهب فيها هيبقى رخيص .. إنخفاض وارتفاع أسعار الذهب في السعوديه في 2023 التوقعات الكاملة

تبعاً للمؤشرات فإن من المتوقع لسعر الذهب في السعوديه لعام 2023 يتجه للمكاسب، والسبب في ذلك أن أسواق المال العالمية قد يفرض عليها واقع للمكاسب الخاصه بالذهب، أن هناك حالة من الهدوء والركود لرؤوس الاموال والتي بدورها تؤدي إلي حالة من موجات التضخم العالمي، ولذلك الذهب هو افضل وأَمن ملاذ .

الوقت المتوقع لانخفاض سعر الذهب ف السعودية

هناك العديد من الاسباب المحلية في السوق السعودي والكثير من الاسباب في السوق العالمي إن حدثت سوف ينخفض سعر الذهب في السوق السعودي والسوق العالمي أيضاً، ومما لا شك فيه أن الاقتصاد السعودي في مقدمة مصادر الطاقة العالمية وهذا يجعل السوق السعودي من أكثر الأسواق في العالم يتأثر بالاسباب والعوامل التي تجعل سعر الذهب في الارتفاع أو في الإنخفاض.

علاقة ارتفاع أسعار البترول وانخفاض أسعار الذهب في السعودية في عام 2023

زيادة ارتفاع الطلب العالمي على البترول في حالة أن هذا الطلب نتيجة استقرار الأسواق وليس ركود أو اضطراب، يجعل النمو التجاري والصناعي العالمي في حالة تعافي وصعود، وبذلك فإن السوق السعودي يعني ارتفاع الأسهم في شركة أرامكو.

وكل هذا في صالح الأسهم سواء أسهم شركة أرامكو أو أسهم الشركات المعروفه في الأسواق المالية في السعودية،