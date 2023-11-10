اضافة المواليد على بطاقة التموين ….. والتموين توضح الفئات المستحقة وموعد الصرف

يترقب عدد كبير من المواطنين فتح باب اضافة المواليد على بطاقة التموين، نظراً للحالة الإقتصادية الصعبة التي تمر بها عدد كبير من الأسر المصرية خلال الشهور الماضية، وبعدما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن اضافة منحة استثنائية 100 جنيه على بطاقة التتموين خلال الفترة الماضية، بدأت عمليات البحث تتزايد عن رابط اضافة المواليد على بطاقة التموين والفئات المستحقة وموعد الصرف وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية فتابعونا ……

اضافة المواليد على بطاقة التموين

وكانت وزارة التموين والتجارة و الداخلية برئاسة الدكتور”علي المصيلحي” قد أعلنت عن فتح باب اضافة المواليد على بطاقة التموين خلال الأيام القليلة المقبلة، كمساعدة لعدد كبير من الأسر المستفيدة من الدعم، وأعلنت الوزارة على أنه من المقرر أن يتم فتح باب اضافة المواليد لعدد من الأسر والفئات المستحقة والتي جاءت كالتالي:

الفئات المستحقة لإضافة المواليد على بطاقة التموين

أبناء الشهداء والأسر البديلة.

أبناء حاملي كارت الخدمات المتكاملة .

أبناء المستفيدين من معاش تكافل وكرامة .

أبناء المطلقات والأرامل.

أبناء أصحاب معاش تكافل وكرامة .

أبناء أصحاب معاش التضامن الإجتماعي.

رابط منصة مصر الرقمية لإضافة المواليد على بطاقة التموين

وصرح الدكتور”علي المصيلحي” خلال حوار له على قناة dmc أنه من المقرر أن يتم فتح رابط اضافة المواليد على بطاقة التموين في بداية عام 2024، وذلك سوف يكون من خلال منصة مصر الرقمية والتي يمكنكم الإطلاع عليها من خلال اتباع الخطوات الآتية: