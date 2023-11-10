حملها لأبنك.. تعرف على تردد قناة سمسم على نايل سات والعرب سات 2024

يسعى العديد للحصول على تردد قناة سمسم على نايل سات، حيث تتمتع هذه القناة بمكانة رفيعة كواحدة من أفضل القنوات السعودية المخصصة للأطفال، والتي تتميز قناة سمسم ببرامجها التوعوية الدينية والأناشيد التي تسهم في تعزيز المبادئ الدينية للصغار، سنقدم لكم تردد قناة سمسم على النايل سات.

تردد قناة سمسم على نايل سات 2024

سنعرض عليكم تردد قناة سمسم على قمر النايل سات وهو:

التردد: 11334.

الاستقطاب: الأفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قناة سمسم علي العرب سات 2024

أما عن تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات:

التردد 11843.

الاستقطاب الأفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل التصحيح 5/6.

برامج قناة سمسم للأطفال

برنامج يوميات سمسم.

برنامج هَلْ تعلم.

برنامج ميسرة في الغابة.

برنامج من هدي المختار.

برنامج مغامرات حسام.

برنامج مثلث الخطر.

برنامج كشكول.

برنامج قلب واحد.

برنامج سؤال على الماشي.

برنامج ساعة سوا.

برنامج دائرة التحدي.

برنامج بستان القرآن.

برنامج المسلم الصغير.

برنامج الكاميرا المنزلية.

برنامج السيرة النبوية.

برنامج الأرقام.

برنامج أقوال الحكماء.

برنامج أصدقاء سمسم.

برنامج أذان فوق السحاب.

برنامج آداب وأخلاق.

قائمة اناشيد قناة سمسم للأطفال