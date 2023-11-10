“رسميا تخفيف الأحمال ساعتين يوميا” مواعيد قطع الكهرباء في مصر وطرق ترشيد الكهرباء

جدول مواعيد قطع الكهرباء كما أعلنت عنه وزارة الكهرباء والطاقة في مصر، حيث أن الوزارة قامت بوضع الجدول من أجل تنبيه المواطنين إلى موعد قطع الكهرباء بعدما تساءل المواطنين عن المواعيد الرسمية لقطع الكهرباء وعند المدة التي تستغرقها عملية القطع، وكان الهدف من عملية قطع الكهرباء هو تخفيف الأحمال ومدة القطع ستكون ساعة فقط وقد تزيد عن ذلك أحيانًا.

جدول مواعيد قطع الكهرباء

أوضحت وزارة الكهرباء والطاقة أن تم تخفيض مدة قطع الكهرباء من ثلاث مرات يوميًا إلى مرة واحدة في مدة تكون حوالي ساعة وقد تصل إلى ساعتين وكان ذلك من أجل تخفيف وتقليل أحمال الكهرباء في البلاد، كما يمكن معرفة مواعيد قطع الكهرباء من خلال الآتي:

التوجه إلى بوابة وزارة الكهرباء والطاقة .

انقر على الرئيسية.

اضغط على حالة الحمل الآن.

سوف تظهر نتيجة الأحمال في المحافظات مع موعد تخفيف الأحمال.

أو يمكنك النقر على الخدمات.

قم بتحديد المحافظة التي ترغب في معرفة مواعيد القطع بها.

اختر مواعيد قطع الكهرباء.

سوف يظهر الجدول الخاص بمواعيد القطع بالإضافة إلى مدة القطع في كل منطقة في المحافظة المستعلم عنها.

اسباب قطع الكهرباء في مصر

أعلن المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء في مصر أن جدول مواعيد قطع الكهرباء سوف يكون محدد ومتواجد في موقع وزارة الكهرباء والطاقة، وأيضًا قام بتوضيح أن أسباب قطع الكهرباء هو ما يلي:

ارتفاع درجات الحرارة في مصر عن المعدلات الطبيعية في الأعوام السابقة.

حدوث زيادة في الاستهلاك للغاز الطبيعي عن المعدل الطبيعي.

الزيادة في استهلاك البنزين عن الحد السنوي المخطط له.

زادت نسبة الاستهلاك للغاز والبنزين حوالي 18% عن العام الماضي.

ترشيد استهلاك الكهرباء في مصر

أوضحت وزارة الكهرباء والطاقة أنه يجب أن يبدأ المواطنين في ترشيد الاستهلاك حتى لا يحدث انقطاع للكهرباء، ويجب على المواطنين اتباع بعض التعليمات التي توضح طريقة ترشيد الاستهلاك والتي تكون كما يلي:

يجب ترشيد الاستهلاك في المباني الحيوية أثناء فترة العمل الرسمية.

عند انتهاء العمل يجب إغلاق الانارة الداخلية والخارجية.

تخفيض الإنارة في الشوارع والميادين بحوالي 75% من نسبة التشغيل مع الحرص على سلامة المواطنين.

يلزم فصل التيار الكهربائي عن الإعلانات المضيئة مهما كانت الجهة التابعة لها ويكون موعد الفصل يوميًا في العاشرة مساًء.

يجب التأكد من غلق الإضاءة في دور العبادة بعد الانتهاء من الصلاة.

تعطيل المكيفات في المؤسسات ودور العبادة والمنازل عند عدم الحاجة إليها أو عند مغادرة المكان.

تخفيض الإضاءة في واجهات المحال التجارية.

ما هو موعد قطع الكهرباء في مصر؟

حددت وزارة الكهرباء مواعيد القطع في جدول لكي يعرف المواطنين المواعيد تبعًا لمنطقة السكن وعلى أن تكون مدة القطع من حوالي ساعة إلى ساعتَين يوميًّا.

ما هو سبب قطع الكهرباء في مصر؟

حدوث زيادة في استهلاك الكهرباء عند المعدل الطبيعي في الأعوام السابقة وقد أدى ذلك إلى زيادة استهلاك الغاز والبنزين في محطات توليد الكهرباء.