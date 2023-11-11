سجل ولادك بسرعة.. كيفية اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2023 وما هي الفئات المستحقة للدعم

كيفية اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين هذا ما سوف نخبرك به من خلال هذا المقال، حيث أتاحت وزارة التموين لينك إضافة المواليد بصورة إلكترونية عن طريق موقع دعم مصر التمويني وذلك للفئات التي تنطبق عليهم الشروط والمسموح لها بإضافة الأطفال حيث لم يتم فتح باب التسجيل لكافة المواليد بعد.

كيفية اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

أوضحت وزارة التموين إلى أنه سوف يتم استقبال طلبات إضافة المواليد على بطاقة التموين وذلك عن طريق إتباع هذه الخطوات:

قم بإدخال رقم البطاقة التموينية عبر موقع دعم مصر التمويني.

أنقر على فتح حساب جديد.

اختر خدمات التموين ومن ثم قم بكتابة الاسم الأول للأم وأنقر على إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين.

اكتب اسم المولود الذي تود في إضافته على أن يكون الاسم رباعي.

اكتب الرقم القومي وصلة القرابة بالمولود واختر الصفة ” ضم الأبناء”.

أنقر على أيقونة إضافة.

ما هي شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أنه تم فتح باب إضافة المواليد لأبناء أسر تكافل وكرامة، وأبناء وزوجة الشهيد، بالإضافة إلى أبناء الأسر البديلة وحاملي كارت الخدمات المتكاملة، أما حول الشروط التي أقرتها الوزارة فهي كالآتي: