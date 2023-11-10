“الدفعة الجديدة نزلت” أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الأخيرة… وزارة العمل والشؤون الاجتماعية molsa.gov.iq

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الأخيرة، بعد أن أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن رفع أسماء الدفعة الجديدة من المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الدفعة الأخيرة، وبدأت عمليات البحث تتزايد عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية والشروط التي أعلنت عنها الوزارة للحصول على البرنامج وهذا ما سوف نستعرضه لكم خلال السطور التالية….

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الأخيرة

يهتم عدد كبير من المواطنين من شتى المحافظات العراقية بالإطلاع على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الأخيرة، التي تعد من أهم الأمور التي تشغل بال عدد كبير من المواطنين لأنها تعد مصدر الدخل الوحيد والذي يمكنهم من خلاله دفع المصروفات الخاصة بهم وشراء ما يلزمهم من مأكل ومشرب وملبس، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الكثير من الدول العربية، وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أعلنت عن رفع أسماء دفعة جديدة من برنامج الرعاية الإجتماعية والذي يمكنكم الإطلاع عليها من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة موفع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

ثم اضغط على برنامج الرعاية الاجتماعية.

اضغط على تحميل كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

بعد الإنتهاء من تحميل الكشوفات .

ابحث عن اسم المستفيد المراد الإستعلام عنه.

ما هي شروط الحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية

وأعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن عدد من الشروط التي يجب الالتزام بها في حالة الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية وهي :