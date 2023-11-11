من غير طوابير وانتظار.. خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي الكترونياً عبر منصة مصر الرقمية ورسوم التجديد

في حالة انتهاء بطاقة الرقم القومي يمكن تجديدها عبر اتباع خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي الكترونياً، ومن خلال بوابة مصر الرقمية التي تختص بالعديد من خدمات بطاقة الرقم القومي مثل استخراج البطاقة وتجديدها واستخراج وثيقة الميلاد ووثيقة القيد العائلي ومختلف الخدمات الأخرى، وكل ذلك عبر الإنترنت.

خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي الكترونيا

يمكن تجديد بطاقة الرقم القومية المنتهية الكترونياً باتباع هذه الخطوات:

سجل دخولك على منصة مصر الرقمية عبر الرابط من هنا :

سجل المعلومات المطلوبة في أماكنها الخالية.

اختيار نوع الخدمة المطلوبة قبل استكمال التعليمات.

اختيار الطريقة المناسبة لدفع رسوم التجديد لبطاقة الرقم القومي وهي إما الدفع عند الاستلام أو السداد عبر البطاقة الائتمان وغيرها من الطرق المتاحة ثم انقر على موافق على جميع الشروط المتعلقة بالخدمة.

شروط تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيا

من أهم الشروط المتعلقة بتجديد بطاقة الرقم القومي بشكل إلكتروني هذه الشروط:

يجب أن تكون البطاقة المطلوب استخراجها مطابقة من حيث البيانات مع البيانات المدونة بالسجل المدني مثل تطابق الحالة الاجتماعية، ونوع الوظيفة ومحل السكن وغيرها من بيانات.

يجب على المواطن عدم المطالبة بالتعديل على البيانات في حالة تجديد البطاقة بشكل إلكتروني.

أما في حالة التأخير في تعديل البيانات المطلوبة يتم دفع غرامة تقدر ب50 جنيه على التعديل الواحد.

كما وضحت مصلحة الأحوال المدنية بأن هناك خط ساخن يمكن استخدامه لتجديد البطاقة أو استخراجها في نفس اليوم، ثم يتم إرسالها إلى المستخدم من خلال العنوان المطروح في المكالمة، وذلك على الرقم 14340.