“رابط مباشر” نتيجة الثالث المتوسط 2023 الدور الثالث جميع المحافظات بالرقم الامتحاني| وزارة التعليم العراقية mohesr.gov.iq

نتيجة الثالث المتوسط 2023 الدور الثالث، حالة من القلق والتوتر بدأت تظهر على عدد كبير من طلاب الثالث المتوسط بعدما أعلنت وزارة التعليم العراقية عن إنتهاء أعمال التصحيح والمراجعة لامتحانات الدور الثالث التي انتهت في أكتوبر 2023، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن نتيجة الثالث متوسط الدور الثالث 2023 فتابعونا .

نتيجة الثالث المتوسط 2023 الدور الثالث

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن الإنتهاء من رفع نتيجة الثالث المتوسط 2023 الدور الثالث، على الموقع الرسمي للوزارة تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور وتجنب الذهاب إلى المدارس والتعرض للإزدحام والتكدس، وأعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أن نسب نجاح الثالث المتوسط الدور الثالث هذا العام تخطت الـ 80% وهذا مؤشر قوي على نجاح المنظومة التعليمية التي أعلنت عنها الوزارة مع بداية العام الجاري.

وأشارت وزارة التعليم العراقية أن امتحانات الدور الثالث انتهت دون تقديم أي شكوي سواء من الطلاب أو المعلمين، وأن الوزارة اهتمت بمتابعة أعمال التصحيح والمراجعة في جميع الكنترولات حتى تتأكد أن كل طالب حصل على الدرجات المستحقة دون نقصان أو زيادة، وأكد وزير التعليم العراقي أن امتحانات الدور الثالث هي بمثابة فرصة جديدة للطلاب لتعويض الدرجات التي خسروها في امتحانات الدور الأول والثاني….

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثالث