بـ 1200 جنيه في الشهر.. صندوق الاسكان الاجتماعي يطرح شقق للايجار ضمن مشروع سكن لكل المصريين

طرح شقق للايجار ضمن مشروع سكن لكل المصريين من الخدمات التي ينتظرها الكثير من المواطنين الغير قادرين على شراء الوحدات السكنية، حيث يمكنهم الحصول على شقق مناسبة للمعيشة بنظام الإيجار الشهري في عدد من المناطق المتميزة التابعة لوزارة الإسكان، مع تسهيلات كبيرة في السداد ضمن مشروع سكن لكل المصريين.

طرح شقق للايجار ضمن مشروع سكن لكل المصريين

أعلن صندوق الإسكان عن اعتزامه طرح شقق مخصصة للإيجار في إطار مشروع سكن لكل المصريين الجديد لتخصيص وحدات سكنية بأقساط شهرية مدعومة مقدمة للمواطنين المتوافر بهم متطلبات الحجز، وذلك بالتعاقد والمشاركة مع شركة متخصصة في الخدمات المالية التي ستقوم بعملية توقيع العقود مع المواطنين والحصول على الإيجار.

أماكن شقق للايجار ضمن مشروع سكن لكل المصريين

فيما يخص الأماكن التي من المقرر طرح شقق الإيجار التابعة لمشروع سكن لكل المصريين بها فهي مناطق تابعة للمدن التالية:

مدينة بني سويف.

مدينة الجيزة.

مدينة الشرقية.

مدينة المنوفية.

يُذكر أن عدد الوحدات المطروحة في المشروع التجريبي هي عبارة عن ألف وحدة سكنية مُعدة للتسليم على الفور بعد توافر الضوابط المنصوص عليها وبأسبقية الحجز، حيث يحصل المواطن على الشقة لمدة 7 سنوات من الإيجار يتم تجديدها وفق رغبة العميل تبعاً للقيمة الإيجارية والسوقية للموقع المحدد، وقيمة الإيجار الشهري هي 1500 جنيه و1200 جنيه للوحدات ذات مساحة 90، 75 متر مربع.

مقدم شقق للايجار التابعة لوزارة الإسكان

يتم سداد 25% من الدخل الشهري فقط كقيمة للإيجار الشهري، ويسدد الصندوق المبلغ المتبقي وذلك كدعم نقدي للمواطنين، ويتم سداد مقدم حجز للوحدة السكنية بواقع ثلاثة أشهر من القيمة الإيجارية للوحدة مستردة عند انتهاء مدة الإيجار.