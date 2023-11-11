وزارة النقل تكشف التفاصيل.. هل سيتم زيادة اسعار تذاكر المترو والقطارات الأيام المقبلة بعد تطويرها 2023

حقيقة زيادة اسعار تذاكر المترو والقطارات كشفت عنها وزارة النقل بالتزامن مع ارتفاع أسعار البنزين والسولار مؤخراً، مما جعل الكثيرين يتوقعون زيادة أسعار التذاكر الخاصة بوسائل النقل المختلفة ومنها المترو والقطارات، نوضح حقيقة هذا الأمر فيما يلي من سطور مع التعرف على أهم قرارات وزارة النقل بهذا الشأن.

حقيقة زيادة اسعار تذاكر المترو والقطارات

أعلن وزير النقل المهندس كامل الوزير عن الحقيقة وراء زيادة أسعار تذاكر المترو والقطارات وأعلن خلال تصريحاته في أحد المكالمات الهاتفية التي أجراها معه برنامج على مسؤوليتي من تقديم الإعلامي أحمد موسى بأنه لا زيادة في أسعار هذه التذاكر، كما أنه من السابق لأوانه صدور تصريحات حول هذه الزياد في الفترة الحالية.

وكانت الحكومة المصرية قد اتجهت في الفترة السابقة لزيادة أسعار التذاكر الخاصة بالقطارات والمترو بنسبة وصلت إلى 25% لتخفيف العجز في الإيرادات المالية لهيئة السكة الحديد وهيئة مترو الأنفاق.

هل سيتم زيادة أسعار تذاكر المترو والقطارات في الفترة القادمة

وعن زيادة أسعار تذاكر المترو والقطارات خلال الفترة القادمة أعلن وزير النقل على أن تشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق من شأنه التأثير على أسعار التذاكر في الفترة القادمة، وفي حالة وجود هذه الزيادة سيتم الإعلان عن مقدارها من الجهات الرسمية، وهي زيادة ستكون متوافقة مع جودة خدمات النقل.

وفي نفس الإطار أوضح الوزير أن زيادة أسعار التذاكر من المقرر النظر بها مع افتتاح محطة قطار صعيد مصر في بشتيل، لتغطية بعض تكاليف التشغيل للحد من الأعباء التي تقع على عاتق الدولة.