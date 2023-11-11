هتستلم الشقة على المفتاح.. شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي بمشروع سكن لكل المصريين 5 وموعد طرحها

شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي بمشروع سكن لكل المصريين 5 هي شروط في متناول الفئات التي سيتم الموافقة على طلبات التقديم الخاص بها في الحجز في شقق الاسكان الاجتماعي، وتحديداً في مشروع سكن لكل المصريين رقم 5، حيث سيتم طرح الشقق في عدد من المناطق الجديدة من أهمها مدينة أكتوبر الجديدة.

شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي بمشروع سكن لكل المصريين 5

يتم حجز شقق الاسكان الاجتماعي بمشروع سكن لكل المصريين 5 بمقدم ثلاثون ألف جنيه، حيث سيتم إطلاق الشقق خلال شهر نوفمبر الجاري 2023 من خلال الصندوق الاجتماعي ووزارة الإسكان للفئات ذات الدخل المحدود، وبالشروط التالية:

الفئة العمرية المستفيدة هي من 21 عام حتى 51 عام على الأكثر.

عدم ارتفاع العمر بالنسبة لأصحاب المعاشات عن خمسة وسبعون عام وقت التقديم على الأكثر.

يُشترط ألا يكون المتقدم مستفيداً سابقاً من الشقق والوحدات السكنية أو الأراضي المطروحة من الدولة.

تقديم ما يُثبت الحصول على راتب ألفان وسبعمائة جنيه على الأقل حتى سبعة الآلاف جنيه بالنسبة للمتزوجين وغير المتزوجين.

توفير ما يُثبت أن العنوان الحالي أو محل الإقامة قريب من المدينة المُراد الحجز بها، أو محل عمل المتقدم.

مساحات شقق الإسكان الاجتماعي

وعن مساحات شقق الإسكان الاجتماعي فهي ما بين 75-90 متر، ويصل سعرها الإجمالي لما يعادل 350000- 450000 جنيه، والتفاوت في الأسعار يرجع للمميزات التي توفرها الوحدات المختلفة ومدينة الطرح.

موعد طرح شقق الإسكان

يتوقع أن يتم الإعلان عن طرح شقق الإسكان في بداية العام الجديد 2024 وذلك على حسب تصريحات مسؤولين داخل وزارة الإسكان بعد الإنتهاء من تحديد ملامح الإعلان الثامن عشر.