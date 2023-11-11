اشحن وانت عالكنبة.. خطوات شحن عداد الكهرباء من الموبايل أو الفيزا وبدون الذهاب إلى أي مكان

خطوات شحن عداد الكهرباء من الموبايل أو الفيزا تتميز بالسهولة الكبيرة، حيث أصبح بالإمكان شحن عداد الكهرباء بآلية بسيطة دون مبارحة المنزل أو إضاعة الوقت ومن خلال جهاز الهاتف أو البطاقة الائتمانية فقط، كيفية القيام بذلك وخطوات الشحن ونوضحها في سياق الموضوع التالي.

خطوات شحن عداد الكهرباء من الموبايل أو الفيزا

أطلقت وزارة الكهرباء عدة خدمات لتسهيل الحصول على الخدمات المقدمة منها للمواطنين، ومنها شحن كارت العداد عبر الهاتف أو من خلال الفيزا ، ويتم شحن العداد بالفيزا بالطريقة التالية:

في البداية يتم تحميل تطبيق سهل عبر متجر الهاتف.

سجل الدخول باستخدام كلمة المرور الصحيحة والاسم، ثم تمرير كارت العداد على الهاتف كي يقوم التطبيق بقراءة البيانات.

تحديد تفاصيل الاستهلاك للإطلاع على الرصيد ثم الضغط على شحن العداد، وكتابة المبلغ المطلوب الشحن به.

عبر إدخال الكارت في العداد تتم عملية شحن الرصيد من خلال الفيزا.

خطوات شحن عداد الكهرباء من خلال الموبايل

طرحت وزارة الكهرباء بعض التطبيقات التي يسهل استخدامها ومنها تطبيق سهل المتاح بشكل مجاني لشحن عداد الكهرباء بنظام الدفع المسبق، وعبر خاصة تعرف باسم ان اف سي، ويُشترط توافر رصيد بالمحفظة الإلكترونية للهاتف ويتم ذلك على النحو التالي: