القوائم pdf كااااملة.. نشر اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2023 عبر منصة مظلتي umbrella

قوائم اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق وكيفية الاستعلام عنها هو أكثر ما يتم البحث عنه من قبل المواطنين في دولة العراق، وقد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإعلان عن اسماء المشمولين بالوجبة الجديدة والمستفيدين من الدعم المقدم من قبل الحكومة بصورة إلكترونية من خلال موقع الوزارة أو عبر منصة مظلتي.

قوائم اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

أوضحت وزارة العمل العراقية إلى أنه تم إعداد قوائم اسماء المستفيدين بالشمول في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة وتقديمها إلى السيد أحمد الأسدي وزير العمل من أجل اعتمادها بصورة رسمية ومن ثم بدء الصرف، ويمكن الاستعلام عن الاسماء من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة وعن طريق إتباع هذه الخطوات:

سجل الدخول إلى منصة مظلتي

اختر القسم الخاص بالاستعلام عن كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

قم بتحميل الكشف وأدخل اسم بصورة رباعية في الحقل المخصص له بالإضافة إلى رقم الهوية الخاص بك.

أنقر على زر استعلام وانتظر قليلاً وسوف يظهر لك ما إذا كنت من بين المشمولين ببرنامج الرعاية الاجتماعية أم لا.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية الجديدة

أوضحت وزارة العمل العراقية عن أنه تم وضع العديد من الضوابط الهامة لتنظيم عملية تقديم الدعم وضمان الشمول المالي للأسر الأشد احتياجًا وإليك الشروط كما تم الإعلان عنها: