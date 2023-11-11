أخيراً شقة الاحلام بسعر مغري.. الحصول على شقق سكنية ضمن مبادرة طرح لمساكن لمحدودي الدخل

تقوم وزارة الإسكان بالاستعداد المتمثلة في صندوق الإسكان الاجتماعى، لطرح الإعلان الجديد لشقق الإسكان الجديدة لمحدودي الدخل، وهو سكن لكل المصريين

الميعاد المحدد لطرح شقق الإسكان الجديدة

بشأن الموعد المحدد لطرح شقق سكنية لكل المصريين، جاري الاستعداد لطرح جديد من الوحدات السكنية لمحدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية ( سكن كل المصريين في 2023 )، وخلال شهر نوفمبر الحالي، بمساحات تتراوح بين 75 و 90 متر.

مبادرة شقق سكنية لكل المصريين 2023

حسب التصريحات السابقة لنائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور وليد عباس، خلال حواره في برنامج «هنا الجمهورية الجديدة»، مع الإعلامية منى العمدة عبر القناة الفضائية «النهار»، إن هذا الطرح السكني يضم الآلاف الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، مؤكداً على دفع العمل بالمشروع والاهتمام بالمشروعات القومية بجميع المدن الجديدة.

مساحات الشقق السكنية لكل المصريين 2023

تتراوح المساحات الخاصة بالشقق السكنية لكل المصريين 2023 التي سيتم طرحها خلال شهر أكتوبر، سوف تتراوح بين 75 و 90 متر.

أسعار الشقق السكنية لكل المصريين 2023

أسعار الشقق السكنية لكل المصريين 2023 سوف تتراوح بين 350 ألف و450 ألف جنيه، مبيناً أن الأسعار تختلف بناء على نسب التمييز والمدينة التي سيتواجد بها الوحدة.

أماكن تواجد الشقق السكنية لكل المصريين

وهم 14 مدينة في جميع محافظات مصر:

1 – بمدينة 6 أكتوبر الجديدة.

2- بمدينة 15 مايو.

3- بمدينة العبور الجديدة.

4- مدينة بدر.

5- بمدينة حدائق العاصمة.

6- بمدينة السادات.

7- بمدينة برج العرب الجديدة.

8- بمدينة الفيوم الجديدة.

9- بمدينة بني سويف الجديدة.

10- بمدينة سوهاج الجديدة.

11- بمدينة أسيوط الجديدة.

12- بمدينة أخميم الجديدة.

13- بمدينة قنا الجديدة.

14- بمدينة أسوان الجديدة.