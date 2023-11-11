لأصحاب العدادات القديمة فيها غرامة وحبس”.. تنبيه هام من شركة الكهرباء بشأن العدادات القديمة ..عشان متقولش معرفش وتندم

أعلنت شركة الكهرباء والطاقة عن بعض الأمور التي إذا قام فعلها المواطنين الذين يمتلكون عدادات كهربائية قديمة فإنهم يتعرضون للحبس ودفع غرامة مالية كبيرة، لذلك يتساءل الكثير من المواطنين عن هذه الامور وهو ما سنتحدث عنه في هذا المقال بالإضافة إلى بعض من المعلومات الأخرى.

رفع العداد وقطع التيار

منع تسجيل العداد لمدة شهرين متتاليين: إذا منع مسؤول الشركة من تسجيل قراءة العداد لمدة شهرين متتاليين ، فإن ذلك سيؤدي إلى قطع التيار الكهربائي ويعتبر مخالفة من قبل المواطنين.

وجود توصيلات خارجية لتعتيم العداد أو سرقة التيار الكهربائي: إذا كانت هناك توصيلات خارجية لتخفيف العداد أو سرقة التيار الكهربائي ، فإن هذا يعتبر مخالفة تؤدي إلى غرامة وفي بعض الحالات السجن.

خطوات ضرورية لتركيب عداد الكهرباء الكودي

أوضحت شركة الكهرباء والطاقة أنه هناك عدد من الخطوات التي يجب على المواطنين اتباعها من أجل تركيب عداد الكهرباء، وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

يدخل المواطن في البداية على المنصة الموحدة لخدمة الكهرباء.

يختار المواطن من خدمات العداد خيار تركيب عداد قانوني لأول مرة.

يقوم المواطن بتسجيل البيانات المطلوبة.

يرفق المواطن الأوراق والمستندات المطلوبة والتي من بينها صورة البطاقة الخاصة به.

يتم النقر بعد ذلك على إرسال الطلب وذلك بعد التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها من قبل.

يظهر للمواطن كود الطلب والذي يقوم الاحتفاظ به من أجل الاستعلام عن الطلب من خلاله بعد ذلك.

مراكز استقبال الشكوى للمواطنين بجهاز تنظيم للكهرباء

يوفر جهاز تنظيم الكهرباء للمواطنين العديد من الطرق التي يمكن من خلالها الاستفسار عن بعض الأمور أو تقديم الشكاوى، حيث أنه من ابرز هذه الطرق ما يلي: