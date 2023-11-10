فرصة مش هتكرر.. زيادة التموين 100 جنيه لمن ينطبق عليه هذه الشروط

تم إصدار شروط إضافة المواليد على بطاقات التموين من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوضيحها للمواطنين، ويجب أن لا يتجاوز عدد الأفراد في البطاقة (الزوج والزوجة واثنان من الأبناء)، كما يُشترط أن يكون الدخل الشهري لصاحب البطاقة أقل من 3000 جنيه، والمعاش الشهري أقل من حوالي 2500 جنيه.

الفئات المستحقة لإضافة المواليد في عام 2023

الفئات المستحقة لإضافة المواليد في عام 2023 تشمل الأسر التي لم تقم بتسجيل أبنائها في البطاقة مع شرط أن يكون عمرهم أكثر من أربع سنوات، والأسر التي يقل عدد أفرادها عن أربعة داخل بطاقة التموين.

خطوات زيادة 100 جنيه علي بطاقة التموين

لإضافة 100 جنيه إلى بطاقة التموين، يجب اتباع الخطوات التالية:

1. زيارة بوابة مصر الرقمية عبر الرابط المقدم.

2. النقر على رمز التموين.

3. اختيار إضافة الأبناء غير المقيدين.

4. إدخال معلومات الأبناء بما في ذلك رقم الهاتف والرقم السري.

5. التسجيل للأم واختيار إضافة أفراد العائلة غير المقيدين.

6. إدخال معلومات المولود ورقمه القومي من شهادة الميلاد.

7. تحديد صلة القرابة واختيار رمز ضم الأبناء.

8. النقر على رمز الإضافة.

بعد اتباع هذه الخطوات، يتم قبول الأطفال الذين تجاوزوا سن الخمس سنوات، مما يسهم في تحسين وضعهم الغذائي، ويجدر بالذكر أن هذه الخطوات تأتي في إطار جهود الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية الاجتماعية للأسر ذات الدخل المحدود.

وللمزيد من التوجيهات أو الاستفسارات، يُنصح بزيارة موقع وزارة التموين والتجارة الداخلية أو التواصل مع مكاتبها المحلية، ويسهم الالتزام بتلك الإرشادات في تسهيل عمليات إضافة المواليد وضمان استفادة الأسر المستحقة من الدعم الحكومي.

نذكر بأهمية الالتزام بالشروط والخطوات المعتمدة لضمان تسجيل سلس وصحيح للمواليد على بطاقات التموين وضمان وصول الدعم إلى من يحق له.