“الحق نفسك فيها حبس وغرامة 1000 جنيه”.. تحذير شديد اللهجة من وزراة الداخلية لاصحاب هذه البطاقات الشخصية بضرورة الذهاب إلى السجل المدني

وضعت الحكومة المصرية في القانون الجديد بعض البنود التي تنص على فرض عقوبات وغرامات مالية على المواطنين الذين يرتكبون مخالفات تتعلق ببطاقة الرقم القومي، لهذا يتساءل العديد من المواطنين عن هذه المخالفات والعقوبات المفروضة وهو ما سنتحدث عنه في هذا المقال بالإضافة إلى بعض من المعلومات الأخرى.

استخراج بطاقة الهوية الشخصية بطريقة إلكترونية

يستطيع المواطنين القيام باستخراج البطاقة الشخصية الكترونيا بكل سهولة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

يسحب المواطن الدخول مباشرة إلى الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المدني.

يتم النقر على خدمات السجل المدني.

يدخل المواطن كافة البيانات المطلوبة منه.

يقوم المواطن بتعبئة الاستمارة الخاصة باستخراج البطاقة.

يحدد المواطن بعد ذلك الطريقة التي سوف يدفع بها.

النقر على الموافقة على الشروط والأحكام.

في النهاية يتم تحديد موعد يستطيع المواطن من خلاله استلام البطاقة.

عقربات البطاقة الشخصية

وضعت الحكومة المصرية عدد من العقوبات الخاصة بالبطاقة الشخصية والتي من أبرزها ما يلي: