ضيف عيالك.. دلوقتي إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين من خلال الرابط الرسمي بكافة الشروط المطلوبة 

خدمة إضافة المواليد الجدد إلى بطاقات التموين تعد واحدة من الخدمات المرغوبة بشكل كبير من قبل المواطنين عمومًا، قدمت وزارة التموين والتجارة الداخلية هذه الخدمة، وفقًا لمجموعة من الضوابط والشروط المحددة، ويأتي هذا القرار استنادًا إلى توجيهات تعزز الشمولية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويهدف الإجراء إلى تيسير عملية تحديث بطاقات التموين، وتحقيق تواصل أمثل مع احتياجات المواطنين، مما يسهم في تحسين فعالية وجاذبية هذه الخدمة الحيوية.

خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

يمكن للمواطنين إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين بسهولة إلكترونيا من خلال الخطوات التالية:

1. قم بتسجيل الدخول إلى موقع دعم مصر.

2. اختر “سجل حسابًا جديدًا” لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين.

3. أدخل الرقم القومي لصاحب بطاقة التموين واتبع شروط إضافة المواليد الجدد.

4. أدخل اسم الوالدة (الاسم الأول) كخطوة أساسية في إضافة المواليد.

5. اختر “خدمات التموين” ثم “إضافة المواليد الجدد” على بطاقة التموين.

6. اختر “إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين تموينيًا” وابدأ في إضافة المواليد الجدد.

7. أدخل اسم الابن أو الابنة رباعيًا والرقم القومي، ثم قم بإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين.

8. في الخطوة الأخيرة، اختر صلة القرابة (ابن أو ابنة) واختر الصفة “ضم أبناء”، ثم اضغط على الأيقونة للإضافة.

شروط إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

لضمان إمكانية إضافة المواليد على بطاقة التموين، يجب توفر الشروط التالية:

1. يجب أن يكون الحد الأقصى للأفراد المسموح بهم على البطاقة هو 4، ويشملون الزوج والزوجة واثنين من الأبناء.

2. لا يمكن إضافة مواليد جدد إلى بطاقة التموين إلا إذا كان عدد الأفراد المسجلين على البطاقة هو 3 فقط.

3. يُسمح بإضافة فرد إضافي إذا كانت الأسرة تعتبر من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك وفقًا للشروط المحددة.