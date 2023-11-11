جشع التجار عامل أزمة في سعر مواد البناء!.. أنباء عن زيادة كبيره في أسعار الأسمنت والرمل والدهانات

على لسان أيمن أبو النجا وهو تاجر مواد بناء، خلال جولة ميدانية للجريدة العقارية أن الدهانات الألوان التي تستخدم في التشطيبات السكنية ارتفع سعرها لأكثر من 80% من بداية العام الجاري2023.

اسعار الطوب الأحمر في مصر

وقال أيضاً أبو النجا أن الطوب الأحمر التي يستخدم أولاً في عمليات البناء وهو الأكثر في البيع والطلب ارتفع سعره 100% منذ بداية العام الحالي، حيث كان سعر الـ 1000 طوبة بمبلغ 800 جنيه، ووصل سعره في الوقت الحالي إلى 1600 جنيه، واضاف إلى أن سعر بستلة التبييض والتشطيبات الذي تراوح سعرها بين 350 و1800 جنيه زاد سعرها 100% منذ الثلاث شهور الاولى من العام الجاري، مضيفاً إلى أن الشراء في سوق مواد البناء تمثل 10% فقط.

سعر متر الرمل في مصر

على لسان أحمد محمود وهو صاحب شونة للسن والرمل، أن سعر متر الرمل وصل إلى زيادة 120%، حيث كان سعر المتر بمبلغ 45 جنيه، والآن يصل المتر إلى 120 جنيه، مضيفاً إلى أن السوق يعاني من حركة بطيئه في الشراء لم تحدث في الماضي.

أسعار الأسمنت في مصر

على لسان أحد تجار مواد البناء بمنطقة الدقي وشهرته مصطفى جبس، إن زيادة أسعار الأسمنت غير معقولة والسبب في ذلك جشع التجار وعدم الرقابة على الأسواق الخاصه بمواد البناء، وقال أيضاً أن المصانع تعمل على الغاز وليس الفحم الذى يدعي البعض منهم ارتفاع أسعاره العالمية ، مضيفاً إلى أن الشتاء من كل عام يشهد ارتفاع ظاهر في أسعار الأسمنت في مصر لأنه من أفضل الفصول في عمليات البناء وكانت الزيادة في هذا الفصل تصل إلى 300 جنية كحد أقصى للسعر، ولكن السوق المصري لما يشهد هذا الارتفاع ووصول الارتفاع إلى 3 أضعاف سعر المُنتج الحقيقي.

التصاريح تقيد البناء في مصر

واضاف جبس إلى أن عمليات البناء من خلال الأهالي لا تتخطى الـ30% بالشروط والقيود المرتبطة بوقف البناء والتصاريح الخاصة به، وقال إن عملية البناء بشكل عشوائي هي السبب ببه في ندرة الأسمنت من الأسواق وذلك على الرغم من أنهم نسبة قليلة بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء، إلا أن الأهالي تتسابق من أجل بناء أو شراء المنزل، مضيفاً إلى أن المنازل حالياً ترس الاقتصاد وفي حال انتعاشه تتحرك المنظومة العقارية كاملة، إضافى الي أنه قطاع كبير جداً ويرتبط بصناعات عديدة ومختلفة وليس فقط العاملين او التجار.

سعر الدولار يؤثر على سعر مواد البناء

رفع الدولار يعتبر من الأسباب الغير حقيقة ومجرد غطاء يحتمي به أصحاب المصانع لأن كل المنتجات على سبيل المثال الأسمنت هي صناعة مصرية محلية وفي حال إضافة الفحم المستورد، فإنه لا يتخطى نسبة مدخلات الإنتاج العالمية الـ2.5%.