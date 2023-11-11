الذهب النهارده سعره نار .. أسعار الذهب اليوم في مصر والأسواق العالمية
الذهب النهارده سعره نار .. أسعار الذهب اليوم في مصر والأسواق العالمية
وصلت أسعار الذهب في مصر تصل اليوم السبت 11 نوفمبر 2023 إلى 2600 جنيه للجرام الواحد عيار 21 وهو الأكثر انتشاراً ومبيعاً في مصر، في حين أن السعر العالمي للذهب يصل الي مستويات أكثر من 2000 دولار للأونصة وسط ارتفاع لعائدات السندات الأمريكية حيث سجلت اونصة الذهب 1952 دولار.
أسعار الذهب في مصر اليوم
- عيار 24 يسجل 2971 جنيها.
- عيار 21 يسجل 2600 جنيه.
- عيار 18 يسجل 2229 جنيها.
- سعر الذهب عيار 14 يسجل 1728 جنيها.
- الجنيه الذهب 20800 جنيه.
قرار مجلس الذهب العالمي
أقر مجلس الذهب العالمي أن التدفقات المالية مستمرة في الخروج من صناديق الاستثمار في الذهب خلال شهر أكتوبر، ولكن بشكل أقل من شهر سبتمبر، لتسجل قيمة 2 مليار دولار تدفق في أكتوبر وفي خامس خسارة شهرية على التوالي.
منذ بداية العام الجاري وبسبب ارتفاع سعر الذهب انخفضت محتويات الصناديق من الاستثمارات بنسبة 6% بينما ارتفع إجمالي تقييم الأصول المدارة من قبل الصناديق ارتفعت بنسبة 3%، كل التدفقات النقدية الخارجة من صناديق الاستثمار العالمية التي يدعمها الذهب تصل منذ بداية العام الجاري إلى 13 مليار دولار أمريكي وهو ما يعادل انخفاض بمقدار 225 طن من الذهب.
توقعات اليوم عن أسعار الذهب في مصر
تختلف أسعار الذهب عالمياً اليوم بين 1950 – 1945 دولار للأونصة وهي منطقة دعم حالية للأسعار، ولكن في حالة كسرها ترفع السعر إلى 1930 دولار للأونصة التي توافق المتوسط المتحرك 100 يوم.
سعر مصنعية الذهب عيار 21 اليوم
سعر مصنعية الذهب يعتبر من أهم ما يبحث عنه الأشخاص الراغبة في شراء الذهب لإقامة الزفاف او المشغولات الذهبية عامة، حيث يبدأ سعر المصنعية من 6 إلى 10 % من سعر الجرام تقريباً.