الذهب النهارده سعره نار .. أسعار الذهب اليوم في مصر والأسواق العالمية

وصلت أسعار الذهب في مصر تصل اليوم السبت 11 نوفمبر 2023 إلى 2600 جنيه للجرام الواحد عيار 21 وهو الأكثر انتشاراً ومبيعاً في مصر، في حين أن السعر العالمي للذهب يصل الي مستويات أكثر من 2000 دولار للأونصة وسط ارتفاع لعائدات السندات الأمريكية حيث سجلت اونصة الذهب 1952 دولار.

أسعار الذهب في مصر اليوم

قرار مجلس الذهب العالمي

أقر مجلس الذهب العالمي أن التدفقات المالية مستمرة في الخروج من صناديق الاستثمار في الذهب خلال شهر أكتوبر، ولكن بشكل أقل من شهر سبتمبر، لتسجل قيمة 2 مليار دولار تدفق في أكتوبر وفي خامس خسارة شهرية على التوالي.

منذ بداية العام الجاري وبسبب ارتفاع سعر الذهب انخفضت محتويات الصناديق من الاستثمارات بنسبة 6% بينما ارتفع إجمالي تقييم الأصول المدارة من قبل الصناديق ارتفعت بنسبة 3%، كل التدفقات النقدية الخارجة من صناديق الاستثمار العالمية التي يدعمها الذهب تصل منذ بداية العام الجاري إلى 13 مليار دولار أمريكي وهو ما يعادل انخفاض بمقدار 225 طن من الذهب.