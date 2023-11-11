بالزيادة الجديدة موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 لموظفي الحكومة وزارة المالية تعلن

يتساءل عدد كبير من العاملين في الهيئات الحكومية داخل جمهورية مصر العربية عن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر وديسمبر 2023 حيث أوضحت وزارة المالية هذا الموعد وهو ما سنتعرف عليه في مقالنا هذا إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023

حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر وديسمبر لعام 2023 لعاملي الوزارات والهيئات الحكومية التابعة لها بالإضافة إلى الموعد الذي يتم خلاله الموظفين صرف المستحقات المتأخرة.

حيث أوضحت الوزارة أنه يتم بدء صرف مرتبات العاملين لكل من شهر نوفمبر وديسمبر بداية من يوم الخميس الموافق الثالث والعشرون من شهر نوفمبر الجاري على أن يتم صرف المستحقات المتأخرة على العاملين يوم 8,9,12 من شهر نوفمبر.

كما أعلنت الوزارة أنه سوف يتم صرف مرتبات شهر ديسمبر بالزيادة الجديدة بداية من يوم الأحد الموافق الرابع والعشرين من شهر ديسمبر القادم، بالإضافة إلى صرف المستحقات المتأخرة على العاملين بخلاف المرتبات يوم 7,10, 11 من شهر ديسمبر لعام 2023.

صرف زيادة المرتبات 2023

قام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إصدار قرار بزيادة مرتبات العاملين بالدولة بقيمة 300 جنية شهريا وهذا من أجل مساعدة المواطنين على تحسين مستوى المعيشة ومساعدتهم على غلاء أسعار السلع الناتج عن الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم هذه الفترة.

لهذا قامت وزارة المالية الإعلان عن أنه هناك بعض الجهات الإدارية في الدولة استطاعت أن تقوم بصرف هذه الزيادة بينما لم تتمكن جهات أخرى من الصرف وهذا لأن الوقت لم يسعفها في الانتهاء من الإجراءات الإدارية اللازمة لصرف هذه الزيادة.