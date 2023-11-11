السكر بزيادة في المنافذ”.. مفاجاة سارة للمواطنين من التموين بشأن السكر والسلع التموينية

قام الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بالإعلان عن توافر السكر في المنافذ التموينية بكثرة خلال النصف الثاني من الشهر الحالي وهذا بعد قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد على نحو 100 ألف طن من السكر الأبيض من أجل حل الأزمة التي شهدتها البلاد الأيام السابقة لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على كل ما يتعلق بهذا الخبر.

تعاقد وزارة التموين على 100 ألف طن سكر ابيض

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية أن التوجيهات التي قام بها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي جاءت من أجل تعزيز المخزون الإستراتيجي من السكر لتلبية احتياجات المواطنين من السكر وفقا لمبادرة خفض الأسعار التي أعلن عنها الرئيس.

وأكد وزير التموين أن المخزون الذي تحصل عليه الدولة من السكر سوف يكفي المواطنين حتى شهر أبريل القادم وهذا وفقا لمزامنة كل من شهر يناير وفبراير حصاد محصول كل من البنجر والقصب الأمر الذي يؤدي إلى رفع المخزون الإستراتيجي من السكر.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة احمد كمال بأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تضخ يوميًا في مخازنها ما يقارب 2000 إلى 3000 طن سكر من أجل صرفها للمواطنين من خلال منافذ السلع التموينية، وأكد كمال أن كمية السكر التي يتم صرفها للمواطنين على بطاقة التموين كافية لسد الاحتياجات الشهور القادمة.

أسعار السلع التموينية

أوضحت َوزارة التموين والتجارة الداخلية أسعار السلع الغذائية التي يتم صرفها للمواطنين داخل المنافذ التموينية والتي جاءت على النحو التالي: