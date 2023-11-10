طريقة تحميل لعبة جاكارو Jackaroo Apk 2023 للاندرويد والايفون

لعبة جاكارو هي لعبة لوحية استراتيجية ممتعة وسهلة التعلم مناسبة لجميع الأعمار ويمكن لعبها مع العائلة والأصدقاء حيث تُلعب بفريقين، كل منهما يتكون من لاعبين تُلعب اللعبة على لوحة مربعة بها 10 صفوف و 10 أعمدة لكل لاعب 10 أحجار، كل منها على شكل حيوان والهدف من اللعبة هو إيصال كل أحجار فريقك إلى بر الأمان قبل الفريق الآخر يتم ذلك عن طريق تحريك الأحجار باستخدام أوراق اللعب

لعبة جاكارو Jackaroo 2023

قواعد اللعبة لعبة جاكارو هي يتم توزيع 52 ورقة على اللاعبين، بحيث يحصل كل لاعب على 26 ورقة وتوضع الأحجار على النقاط الأربعة في وسط اللوحة حيث يبدأ اللاعب الأول بلعب ورقة، ثم يلعب اللاعب الآخر ورقة بنفس القيمة وإذا لم يكن لدى أي من اللاعبين ورقة بنفس القيمة، فيمكن للاعب اللعب بأي ورقة وإذا لعب اللاعب ورقة بنفس القيمة، فيمكنه نقل أحجاره الموجودة على نفس النقطة إلى قاعدة فريقه ويفوز الفريق الذي ينقل جميع أحجاره إلى قواعده أولاً كما تتكون أوراق اللعب من 52 ورقة، مقسمة إلى 4 مجموعات من 13 ورقة. كل مجموعة لها قيمة من 2 إلى 10، بالإضافة إلى 4 أوراق خاصة:

الملك: يسمح للاعب بتحريك أي حجر مسافة واحدة في أي اتجاه.

الأم: تسمح للاعب بتحريك أي حجر مسافة واحدة في نفس الاتجاه الذي يسير فيه.

الطفل: يسمح للاعب بتحريك أي حجر مسافة واحدة في الاتجاه المعاكس الذي يسير فيه.

القاتل: يسمح للاعب بقتل حجر الخصم.

تبدأ اللعبة بتوزيع 4 بطاقات لكل لاعب. ثم، يلعب اللاعب الأول بطاقة، ثم يلعب اللاعب الثاني، وهكذا.

يمكن للاعب استخدام بطاقة لتحريك حجره على لوحة اللعب. إذا كان الحجر يتحرك فوق حجر الخصم، فيمكن للاعب قتل حجر الخصم.

إذا كان اللاعب يلعب بطاقة خاصة، فيجب عليه تنفيذ التأثير الخاص للبطاقة. على سبيل المثال، إذا لعب اللاعب بطاقة ملك، فيمكنه تحريك أي حجر مسافة واحدة في أي اتجاه وتستمر اللعبة حتى يوصل أحد الفريقين جميع أحجاره إلى بر الأمان. يفوز الفريق الذي يوصل جميع أحجاره أولاً.

تحميل لعبة جاكارو للاندرويد

افتح متجر جوجل بلاي على جهازك الأندرويد.

ابحث عن “Jackaroo”.

انقر على “تثبيت”.

اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتثبيت اللعبة.

تحميل لعبة جاكارو للايفون