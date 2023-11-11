بضغطه واحده تقدر تستعلم عن فاتورة الغاز.. طرق الاستعلام عن فاتوره الغاز 2023

يمكن الاستعلام عن فاتورة الغاز بالاسم فقط عبر الرابط الإلكتروني التي أعلنته شركة بتروتريد، وذلك مع اقتراب موعد دفع فواتير الغاز للمرافق المختلفة، وهي تفيد في أن الآن يمكن للمستهلكين معرفة قيمة الفاتورة والاستهلاك الشهري.

خدمة الاستعلام عن فاتورة الغاز بالاسم فقط

الاستعلام عن فاتورة الغاز بالاسم خدمة أتاحتها شركة بتروتريد، وهي تعطي الحق للمستهلكين معرفة فاتورة الشهر، من خلال الخطوات التالية:-

– الدخول إلى الموقع الرسمي من خلال الرابط.

– الضغط على أيقونة الاستعلام عن الفاتورة.

– إدخال اسم صاحب العداد.

– إدخال الرقم القومي.

– إدخال رقم العدد الموجود أعلى الفاتورة.

– ثم الضغط على كلمة استعلام.

الفترة المعلنه للاستعلام عن فاتورة الغاز

تتيح الشركة الاستعلام عن فاتورة الغاز في الفترة من 1 إلى 20 من كل شهر، على أن يتم سداد فاتورة الغاز من خلال مندوب الشركة، أو من خلال خدمة الدفع الإلكتروني.

الخط الساخن لشركة بتروتريد

قامت شركة بتروتريد للخدمات البترولية بتخصيص مجموعة من الأرقام، للرد على استفسارات العملاء، أو للإبلاغ عن الحالات الطارئة، ويمكن الاستعلام عن قيمة الفاتورة الشهرية من خلالهم :

– رقم 5727 من أي هاتف محمول.

– رقم 122 من أي هاتف محمول كذلك.

– أو عبر هذا الرقم 09000727 من أي خط أرضي

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز في 2023 وطرق الدفع اونلاين

يمكن للمستهلكين سداد فاتورة الغاز 2023 من خلال عدة طرق منها:

محفظة الفون كاش من البنك الأهلي

محفظة BM من بنك مصر

موقع ماي فوري

موقع جوميا

خدمة فوري

خدمة مصاري

خدمة bee

خدمة ممكن أو ضامن

خدماتي للدفع الإلكتروني

منافذ أمان