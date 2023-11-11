التموين اصدرت خبر يفرح بصحيح .. إضافة الأفراد إلي بطاقة التموين

الكثير يريد أن يعرف عن إضافة أفراد الأسرة للتموين حيث قدمت وزارة التموين والتجارة الداخلية فرصة للمواطنين أن يضيفوا أفراد الأسرة إلى بطاقة التموين والتي يمكن من خلالها لصاحب البطاقة نقل أفراد أسرته الموجودين على بطاقة أخرى إلى بطاقة التموين الخاصة به، وكل ذلك خلال رابط يتم إضافته على موقع بوابة مصر الرقمية وهي من طرق التسهيل عليهم وللحد من الازدحام في المكاتب الخاصة بالتموين.

خطوات إضافة أفراد الأسرة على بطاقة التموين

الدخول على بوابة مصر الرقمية.

يتم الضغط على كلمة التموين من أيقونة أشهر الخدمات.

ثم يضغط على إضافة أفراد الأسرة.

يلاحظ أنه تم ظهور أفراد الأسرة المسجلين على البطاقة بالفعل.

ثم يتم الضغط على كلمة المزيد من أفراد الأسرة من الدرجة الأولى.

ثم يضغط على جملة الموافقة على الشروط والأحكام.

يبدأ بعدها فى إضافة المزيد من أفراد الأسرة فى الخانة المخصصة لكتابة الأسماء.

وعند الإنتهاء يقوم الموقع بعرض البيانات التى تم إدخالها للتأكيد عليها من قِبل المواطن.

خدمات أخرى لبوابة مصر الرقمية

هناك العديد من الخدمات التي يمكنك إنجازها من خلال بوابة مصر الرقمية والتي منها الآتي :

إصدار بدل تالف أو فاقد لـ بطاقة التموين.

إصدار بطاقة تموين جديدة.

نقل من محافظة إلى أخرى.

تفعيل بطاقة التموين.