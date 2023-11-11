اخبار جديده وسعيده لأصحاب المعاشات.. توضح هيئة التأمينات زيادة ٢٠٪ لأصحاب المعاشات

بسبب الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع أسعار المنتجات والسلع وغيرهما، وعلي الرغم من ذلك تواصل الحكومة مجهوداتها من اجل التخفيف في الاسعار عن المواطنين، وأيضاً تم زيادة المعاشات بنسبة 20 % وأكثر حسب فئات الموظفين مما يزيد تساؤل المواطنين من خلال محركات البحث المختلفة حول التفاصيل الكاملة عن هذه الزيادة ووقت صرفها خاصة بعدما صرحت الحكومة عن عدد مستحقين هذه الزيادة من أصحاب المعاشات والذي يتعدى عددهم عن الـ11 مليون مواطن.

زيادة 20% للمواطنين من أصحاب المعاشات

مع أوائل بداية شهر نوفمبر يسأل الكثير من المواطنين عن موعد الصرف بالزيادة الجديدة ،والجدير بالذكر ان التامينات قررت زيادة المعاشات بنسبة 20 % حيث أكد الدكتور إبراهيم أبو العطا أمين عام نقابة المعاشات صرف زيادة المعاشات خلال شهر نوفمبر الحالي في 2023، وذلك بنسبة تتراوح بين 20% إلى 45% وأن هذه الزيادة سوف تصرف خلال شهر نوفمبر الحالي ويستحق للمواطنين صرف زيادة شهر أكتوبر أيضا بأثر رجعي، كما أكد إبراهيم أبو العطا أن هذه الزيادة وهي تعتبر زيادة غير مسبوقة لأصحاب المعاشات والسبب في ذلك مساعدة المواطن في تحمل أعباء الحياة الاقتصادية بسبب الظروف الراهنة والتضخم الذي تشهده البلاد حالياً.

يمكن الاستعلام عن قيمة المعاش الكترونياً

يمكن الإستعلام عن قيمة المعاش التأميني عن طريق الدخول على رابط موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ثم تقوم بإدخال اسم المستخدم وهو صاحب المعاش، وبعدها تقوم بإدخال كلمة السر الخاصة بصاحب المعاش، وبعد ذلك قم بتسجيل الدخول للاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم.