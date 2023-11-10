ثبتها الآن .. تردد قناة الواقع الفضائية على النايل سات لمتابعة أفضل البرامج

يمكن تحميل تردد قناة الواقع الفضائية الآن من خلال القمر الصناعي نايل سات، من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة، وذلك لأنها تعد أحد أهم القنوات في الفترة الحالية، لهذا فهى تحظى باهتمام كبير من المشاهدين، حيث أنها تقدم محتوى متنوع من البرامج الشبابية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والترفيهية، كما أنها تقوم بعرض الأحداث لحظة بلحظة من أرض الحدث.

تردد قناة الواقع الفضائية

يتم تحميل قناة الواقع بجودة عالية من خلال ترددها المتاح على القمر الصناعي نايل سات، حيث يتم تحميل القناة على الجهاز الريسيفر من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة كالتالي:

يتم تحميلها من خلال التردد: 10727.

ومن خلال معامل الترميز التالي: 27500.

ومن خلال معامل تصحيح الخطأ: 7/8.

ويكون معامل الاستقطاب لها: أفقي.

طريقة ضبط القناة على جهاز الريسيفر

يمكن تحميل القناة من خلال ترددها على القمر الصناعي نايل سات، ويتم ذلك من خلال عدد من الخطوات البسيطة كالتالي:

أولاً يتم الضغط على قائمة menu باستخدام جهاز الريموت.

والخطوة التالية هى الضغط على التراكيب.

ثم يتم الضغط على اختيار تردد جديد ويكون باللون الأحمر.

وبعدها يتم إدخال بيانات القناة من التردد ومعامل الاستقطاب، ومعامل الترميز، ومعامل تصحيح الخطأ.

وبعدها يتم الضغط على زر ok.

وأخيراً يتم حفظ نتيجة البحث ثم مشاهدة كافة القنوات الجديدة.

برامج قناة الواقع

تقدم القناة باقة متنوعة من البرامج التي يفضلها جمهور المتابعين، ومنها ما هو ترفيهي واجتماعي وثقافي، ومن هذه البرامج: