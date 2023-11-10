pdf كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023 عبر موقع وزارة العمل العراقية molsa.gov.iq لكل المحافظات

كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023، لا يزال البحث مستمر حول كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023 من قبل المواطنين محدودي الدخل والبسطاء الذين يستفيدون من راتب دعم الرعاية الاجتماعية لتلبية اجتياجات اسرهم، واليكم طريقة الحصول على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 عبر موقع الوزارة الرسمي، فتابعونا.

كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023

قامت وزارة العمل العراقية بتجهيز كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023 ورفعها عبر موقعها الرسمي ليقوم كافة المواطنين من الاطلاع عليها بسهولة، وذلك بعد الانتهاء من كافة أعمال الفحص الميداني لكافة الطلبات المقدمة، وقد تم نشر كشوف اسماء المشمولين بالوجبة الاخيرة 2023 على الموقع الإلكتروني للوزارة، تلك القوائم تشمل عددًا جديدًا من المستفيدين الذين سيتم صرف لهم راتب الدعم، ويمكنك تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 عبر اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع وزارة العمل العراقية.

ثم اختر القسم الخاص بالاستعلام عن كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

بعد ذلك ادخل اسمك الرباعي في الحقل المخصص له.

أدخل رقم هويتك في الحقل المخصص له.

انقر على زر الاستعلام لتظهر لك فورا كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

يمكنك الضغط على كلمة “تحميل” لتنزيل كافة الكشوف على جهازك بسهولة.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2022

كما يمكنك الحصول على راتب الرعاية الاجتماعية 2023 من خلال التقديم للحصول عليه بارفاق عدد من المستندات المطلوبة، على أن تتوافر بك تلك الشروط:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

أن لا يكون المتقدم لديه عقارات أو أراضي زراعية أو أصول.

أن يكون المتقدم مسجل على قاعدة بيانات الوزارة.