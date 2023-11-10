تردد قناة سمسم على نايل سات وعرب سات 2024 ، يبحث ملايين الأشخاص من جميع ظانحاء العالم ومن جميع أنحاء المملكة العربية السعودية عن تردد قناة سمسم فهي واحدة من أفضل القنوات السعودية التي تقدم برامج دينية توعوية للأطفال، حيث يمكنك معها أن تترك أطفالك أمامها اليوم بطولة وأنت مطمئن تماما، لذلك سوف نقدم لكم اليوم من خلال موقع البديل تردد قناة سمسم للاطفال 2024 ، فتابعوني أعزائي لمعرفة كافة التفاصيل.

تردد قناة سمسم على نايل سات وعرب سات 2024

اليكم أعزائي الزائرين تردد قناة سمسم على نايل سات وعرب سات 2024 وهو يأتي كالتالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11334.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قناة سمسم على عرب سات 2024

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11843.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

قناة سمسم للاطفال

تقدم قناة سمسم العديد من برامج الأطفال والكثير من الأناشيد الدينية والوطنية، حيث تقدم القناة برامج متنوعة مثل برنامج يوميات سمسم، وبرنامج هل تعلم، وبرنامج ميسرة في الغابة، وبرنامج من هدي المختار، وبرنامج مغامرات حسام، وبرنامج مثلث الخطر، وبرنامج كشكول، وبرنامج قلب واحد، برنامج المسلم الصغير، برنامج السيرة النبوية، برنامج الكاميرا المنزلية.

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم تردد قناة سمسم على نايل سات وعرب سات 2024 ، يمكنك الآن على الفور ضبط تردد القناة وتهئ لأطفالك أجواء مرحة مع أفضل قناة كارتون في المملكة العربية السعودية، وسوف نوافيكم بأي جديد يخص هذه القناة الممتعة.