« طفلك هيقعد بالساعات قدمها وهتشوفي شغل البيت » تردد قناة كراميش الجديد 2024 للأطفال على جميع الأقمار

تردد قناة كراميش الجديد 2024، هي قناة مشهورة في مجال برامج الأطفال التلفزيونية، وأصبحت محطة جذب للكثيرين في الفترة الأخيرة، خاصةً بالنسبة للأطفال الذين يستمتعون بمحتواها الرائع والمفيد، تتميز قناة كراميش بتقديم محتوى كرتوني متنوع يلبي احتياجات الأطفال التعليمية والترفيهية، بالإضافة إلى استخدامها أساليب مبتكرة لنشر القيم الأخلاقية الحميدة في قلوب الصغار، سنستعرض في هذا المقال تردد القناة على الأقمار الصناعية Nile Sat وArab Sat لمشاهدة البرامج الكرتونية بجودة عالية.

قناة كراميش 2023 للأطفال

تأسست قناة كراميش في عام 2009 في مدينة الأردن تحت إشراف وسيم عواد، منذ أن تم تدشينها، قدمت القناة مجموعة من البرامج التعليمية والترفيهية، مع التركيز على تقديم نصائح ودروس دينية مناسبة للأطفال بإمكان المشاهدين الآن متابعة القناة عن طريق ترددها الجديد 11930، وفيما يلي سنوضح كيفية ضبط هذا التردد على جهاز التلفاز بسهولة ويسر.

مميزات قناة كراميش للأطفال

من بين السمات المميزة لقناة كراميش التي تميزها عن القنوات الأخرى:

جودة عالية: تُميّز كراميش نفسها بجودة لا تضاهى في الصوت والصورة.

محتوى متنوع ومفيد: تشتهر القناة بتقديمها محتوى يهدف إلى جمع بين الاستفادة والتسلية.

تتمحور دائمًا على الهدف، فنحن نسعى لتقديم محتوى يعزز القيم والمعرفة للأطفال.

تردد قناة كراميش 2023 الجديد نايل سات

القمر: النايل سات.

تردد القناة: 11515.

تردد القناة: 11515. معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

التشفير: مجاني.

جودة المشاهدة: HD.

تستقبل الآن تردد قناة بطوط كيدز 2024 بإشارة قوية للأطفال، ويمكن ضبط القناة على الأقمار الصناعية بسهولة.

تردد قناة كراميش 2023 الجديد عرب سات

تردد القناة: 11930.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

التشفير: مجاني.

جودة المشاهدة: HD.

طريقة تثبيت تردد قناة كراميش للأطفال

اذهبوا إلى قائمة الإعدادات الرئيسية.

اختاروا خيار البحث اليدوي.

اختاروا خيار البحث اليدوي. أدخلوا التردد المحدد ومعدل الترميز.

ابدأوا عملية البحث.

نجوم قناة كراميش للأطفال

قناة كراميش تعتز بتوفرها على مجموعة رائعة من الفنانين المغنين الذين يقدمون تشكيلة متنوعة من الأغاني التي تناسب أذواق الأطفال. ومن بين النجوم المميزين نجد:

وسيم عواد.

بشري عواد.

مجاهد هشام.

محمد عدوي.

عبدالقادر صباهي.

حنان الطرايرة.

سجي وليد حماده.

ندى صلاح.

أمل قطامي.

رأفت وسيم عواد.

سارة المنيع.

زينة عواد.

نغم الغيث.

لين الغيث.

إسماعيل القاضي.

نتالي ماريات.

بيسام صيام.

برامج قناة كراميش للأطفال 2024

تعرض كراميش للأطفال تشكيلة كبيرة من البرامج التعليمية والتربوية التي تهدف إلى تعليم الأطفال قيمًا وأخلاقًا عالية. وتتضمن تلك البرامج: