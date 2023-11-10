تثبيت لعبة EA SPORTS 2024 للاندرويد تعليق عربي لعبة فيفا سابقا وماهو الجديد في إي إيه سبورتس

تثبيت لعبة EA SPORTS 2024 للاندرويد، المنافس الأول لشركة كونامي اليابانية هي شركة ايه سبورتس حيث بعد أن تم فض الشراكة بينها وبين شركة فيفا الشركة الراعية لكرة القدم في العالم باتت هذه الشركة وحيدة تقوم بتطوير اللعبة تحت مسماها الجديد ea sports، والملايين من الأشخاص يتابعون هذه اللعبة باستمرار ويستخدموها كثيرا، حيث تتميز بالكثير من الإثارة والتشويق داخل البساط الأخضر لذلك عبر الأتي سوف نستعرض لكم طريقة تحميل لعبة إي إيه سبورتس 2024 بعد التعديل الأخير فتابعوا معي التالي.

تثبيت لعبة EA SPORTS 2024 للاندرويد

دائما تطلق الشركة المطورة على المتاجر الرسمية الإصدارات الجديدة ويتمكن المستخدمين تحميل لعبة إي إيه سبورتس 2024 من خلال الخطوات التالية.

سجل دخول ببريدك الإلكتروني في المتجر الخاص بجوالك.

في شريط البحث في أعلى الصفحة أبحث عن EA SPORTS 2024.

بالطبع سيتم ظهور النتائج المرتبطة بهذه الكلمة أدخل على النتيجة الأولى حيث بها صورة غلاف اللاعب فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.

أضغط على تثبيت مجانا وفي خلال دقاق تكون اللعبة جاهزة للتشغيل

أدخل على اللعبة وأبدأ بناء فريقك داخل اللعبة وأكمل المنافسات حتى تحصل على لاعبين في مستويات كبيرة.

ماهو الجديد في لعبة إي إيه سبورتس 2024 موبايل

يتميز تثبيت لعبة EA SPORTS 2024 للاندرويد بالكثير من التغييرات وهي كالأتي.