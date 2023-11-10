ضبط تردد قناة الاقصى الجديد 2023 لمتابعة ما يحدث في غزة على مدار اليوم

ضبط تردد قناة الاقصى الجديد 2023، يبحث الالاف من الأشخاص حول العالم عن ضبط تردد قناة الاقصى الجديد 2023 التي تعد واحدة من القنوات الفضائية الشهيرة على الاقمار الصناعية، حيث تثبت قناة الاقصى محتواها من الأراضي الفلسطينية وهي تابعة لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” التي أسستها في عام 2006، وتحظى القناة بشعبية كبيرة في العالم العربي والإسلامي، وتعتبر من أهم القنوات التي تنقل الأحداث الجارية في فلسطين جراء العدوان الاسرائيلي الغاشم ضد المدنيين.

ضبط تردد قناة الاقصى الجديد 2023

والآن نقدم لكم تردد قناة الاقصى الجديد 2023 التي تعمل على مدار الساعة وترصد ما يشهده قطاع غزة من عدوان اسرائيلي عنيف منذ يوم السابع من شهر اكتوبر الماضي، حيث أنه يوميا يقوم الاحتلال الاسرئيلي بقصف مئات البيوت والمستشفيات بعرض تهجير الفلسطنين إلى سيناء، واليكم تردد قناة الاقصى 2023 على الاقمار الصناعية:

التردد: 10971 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 6/5، القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12054 الاستقطاب: رأسي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6، القمر الصناعي: عرب سات.

كيفية استقبال ترد قناة الاقصى الجديد 2023

ويمكنك استقبال تردد قناة الاقصى 2023 على جهاز الريسيفر الخاص بك من خلال اتباع الخطوات التالية بسهولة