تردد قناة اليرموك 2024 .. القناة الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 135 مُترجمة ومدبلجة بالعربيه

تردد قناة اليرموك 2024، باعتبارها واحدة من القنوات التلفزيونية العربية الأكثر شهرة ومتابعة في الوطن العربي، تُعتبر قناة اليرموك الأردنية مشاهدة قيامة عثمان 135 بالعربية، إنها تعرض مجموعة متنوعة من البرامج والمسلسلات التي تجذب اهتمام الجماهير المختلفة، وبناءً على أهميتها، يتساءل العديد من المشاهدين عن التردد الجديد على مختلف الأقمار الصناعية. في هذا التقرير، سنقدم لكم معلومات حول تردد قناة اليرموك 2024 على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة اليرموك 2024

إذا كنت ترغب في معرفة التردد الجديد لقناة اليرموك الأردنية على القمر الصناعي نايل سات، يمكنك استقبالها عبر استخدام المعلومات التالية:

التردد: 11678.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

وعندما تقوم بضبط هذا التردد على جهاز الاستقبال الخاص بك، ستتمكن بسهولة من متابعة جميع برامج ومسلسلات قناة اليرموك بوضوح تام. لا تفوت الفرصة لمشاهدة المحتوى الشيق والمثير الذي تقدمه هذه القناة المشهورة.

قناة اليرموك الأردنية

تأسست قناة اليرموك عام 2012 وبدأت منذ ذلك الحين في بناء شهرة واسعة في مناطق مختلفة من الوطن العربي، وأصبحت واحدة من أبرز القنوات الأردنية. تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج والمسلسلات المناسبة لاختلاف أذواق المشاهدين. وبناءً على ذلك، نحن نسعى جاهدين لتقديم كل ما هو جديد ومبتكر للقناة.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

تُبث مسلسل قيامة عثمان على مجموعة واسعة من القنوات المفضلة والمنصات، وتشمل ذلك العديد من الخيارات الهامة مثل:

منصة النور أحداث.

موقع إيجي بست.

منصة قصة عشق.

قناة الفجر الجزائرية.

قناة إي تي في التركية ATV.

المحتوى البرامجي لقناة اليرموك

تتميز قناة اليرموك بتشكيلة واسعة من البرامج والمسلسلات التي تفاعل مع اهتمامات المشاهدين. تتضمن هذه البرامج مجموعة متنوعة من العروض المثيرة والمشوقة.

برنامج “سيرة المصطفى”: يقدم هذا البرنامج نظرة شاملة عن حياة وسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مبرزاً تعاليمه وسلوكه.

يقدم برنامج سلسلة “التفسير” تفسيرات مفصلة وتفاصيل شاملة عن القرآن الكريم، بهدف تعزيز فهمنا العميق للنصوص الدينية.

برنامج “العودة إلى الطبيعة”: يركز على أهمية الحياة بشكل صحي وطبيعي، ويقدم نصائح حول كيفية الحفاظ على الصحة والبيئة.

تقدم “التغريبة الفلسطينية” سلسلة قصص وتجارب الفلسطينيين، مع التركيز على قضاياهم المختلفة وتحدياتهم.

يقوم برنامج “بيتكم عامر” بإستكشاف عوالم وثقافات مختلفة عبر زيارة منازل أفراد العرب والمسلمين.