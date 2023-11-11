اوعي تسلم ودانك لحد”.. حقيقة زيادة سعر رغيف الخبز المدعوم بسبب زيادة سعر السولار وزارة التموين توضح

انتشر خلال الأيام القليلة السابقة على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي خبر قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية رفع سعر رغيف الخبز المدعم بسبب زيادة سعر السولار لهذا يريد الكثير من حاملي البطاقات التموينية معرفة حقيقة هذا الخبر وهو ما سنتعرف عليه في هذا المقال بالإضافة إلى بعض من المعلومات الأخرى.

سعر رغيف الخبز المدعم

يتساءل عدد كبير من حاملي البطاقات التموينية والذين يحصلون على الخبز بسعر مخفض عن الأسواق الحرة عن حقيقة قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية برفع سعر رغيف الخبز بعد زيادة سعر السولار، لهذا قام المجلس الأعلى لمجلس الوزراء الإعلان عن أن الحكومة المصرية لم تقوم برفع سعر رغيف الخبز تزامنا مع رفع سعر السولار كما تداول على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي وأن ما تم تداوله ما هو إلا مجرد شائعات، وحذر المجلس المواطنين من الانسياق وراء الشائعات المغرضة كما نبهه المواطنين على التحري من الأخبار قبل القيام بتصديقها.

زيادة تعريفة ركوب المواصلات

قامت الحكومة المصرية الأيام السابقة زيادة سعر الوقود الأمر الذي أدى إلى أن يتساءل العديد من المواطنين عن هل سوف يتم زيادة تعريفة ركوب المواصلات، حيث أوضح المجلس الأعلى لمجلس الوزراء أن تعريفة ركوب المواصلات سوف تظل كما هي وانها لا تتغير بعد رفع أسعار البنزين بكل انواعه وأشار المجلس إلى أن قرار رفع سعر البنزين ليس له عواقب ولا تأثير على تعريفة المواصلات.

وأكد المجلس أن الحكومة سوف تقوم بشن حملات رقابية كبيرة على كافة محطات الوقود من أجل التأكد على توافر جميع أنواع الوقود بالأسعار التي أعلنت عنها الحكومة، إلى جانب شن عدد من الحملات الرقابية على المخابز من أجل ضمان مطابقة الخبز المدعوم جميع معايير الجودة مع تطبيق الغرامات والعقوبات على من يخالف هذه المعايير.