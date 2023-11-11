تموينك بزيادة بعد كدا”.. وزارة التموين تعلن إضافة المواليد الجدد علي بطاقة التموين ل 5 فئات فقط .. شوف نفسك منهم ولا لا 

وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية لخمس فئات فقط من حاملي البطاقات التموينية خدمة إضافة المواليد الجدد علي بطاقات التموين لهذا يرغب العديد من المواطنين معرفة هذه الفئات وكذلك الشروط التي يجب توافرها من أجل إضافة المواليد إلى البطاقات التموينية وهو ما سنتعرف عليه في هذا المقال إلى جانب بعض من المعلومات الأخرى.

الفئات المسموح لهم إضافة المواليد علي بطاقة التموين

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية عدد 5 فئات يسمح لهم إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين الخاصة بهم وهذه الفئات هي:

الأشخاص الذين يحصلون على معاش تكافل وكرامة.

المواطنين الذين يستفيدون من الدعم الذي يقدمه برنامج الضمان الاجتماعي المطور.

الأشخاص الذين يحملون كارت الخدمات المتكاملة.

أسر الشهداء.

أبناء الأسر البديلة.

شروط اضافة المواليد لبطاقة التموين

وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعة من الشروط التي لابد أن تتوافر في المواطنين الراغبين في إضافة المواليد على بطاقة التموين من الفئات التي حددتها الوزارة، وهذه الشروط تتمثل في الآتي: