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تموينك بزيادة بعد كدا”.. وزارة التموين تعلن إضافة المواليد الجدد علي بطاقة التموين ل 5 فئات فقط .. شوف نفسك منهم ولا لا
وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية لخمس فئات فقط من حاملي البطاقات التموينية خدمة إضافة المواليد الجدد علي بطاقات التموين لهذا يرغب العديد من المواطنين معرفة هذه الفئات وكذلك الشروط التي يجب توافرها من أجل إضافة المواليد إلى البطاقات التموينية وهو ما سنتعرف عليه في هذا المقال إلى جانب بعض من المعلومات الأخرى.
الفئات المسموح لهم إضافة المواليد علي بطاقة التموين
حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية عدد 5 فئات يسمح لهم إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين الخاصة بهم وهذه الفئات هي:
- الأشخاص الذين يحصلون على معاش تكافل وكرامة.
- المواطنين الذين يستفيدون من الدعم الذي يقدمه برنامج الضمان الاجتماعي المطور.
- الأشخاص الذين يحملون كارت الخدمات المتكاملة.
- أسر الشهداء.
- أبناء الأسر البديلة.
شروط اضافة المواليد لبطاقة التموين
وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعة من الشروط التي لابد أن تتوافر في المواطنين الراغبين في إضافة المواليد على بطاقة التموين من الفئات التي حددتها الوزارة، وهذه الشروط تتمثل في الآتي:
- يجب أن يكون عمر الطفل الذي يرغب إضافته على بطاقة التموين لا يقل عن 4 سنوات.
- يشترط أن لا يتجاوز عدد الأفراد في بطاقة التموين عن 4 أفراد بعد الإضافة.
- يجب أن يقوم المتقدم بتقديم جميع المستندات المطلوبة وتقديم الطلب داخل مكتب التموين التابع له.
- يشترط أن يقدم المتقدم صورة من بطاقة الرقم القومي الخاص بالإضافة إلى صورة من بطاقة التموين.
- يشترط أن يقدم المتقدم صورة الرقم القومي أو شهادات الميلاد لباقي الأفراد المقيدين في بطاقة التموين في الوقت الحالي.
- يجب أن يقوم المتقدم إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأشخاص المراد إضافتهم للبطاقة التموينية.
- يشترط أن يقدم المتقدم صورة من كارت معاش تكافل وكرامة أو كارت الخدمات المتكاملة أو كارت معاش التضامن الاجتماعي.
- في حالة استشهاد الأب يجب أن يقوم المتقدم إحضار مستند يثبت ذلك واستمارة توفي بأنه قام بأداء الخدمة وإقرار بيانات من المكتب.