حملة مقاطعة التيك توك السعودية .. تعرف على الأسباب وراء ذلك

تداول مواطني المملكة العربية السعودية ترند لحملة مقاطعة التيك توك السعودية، وذلك نتيجة حجبها المحتوى السعودي، مما أسفر عن حالة شديدة من الغضب للنشطاء السعوديين، وجعلهم يحذفون حساباتهم على المنصة، وفيما هو آت نوضح تفاصيل هذا الخبر وسبب المقاطعة فضلاً تابعونا.

حملة مقاطعة التيك توك السعودية

تبعًا لوسائل الإعلام السعودية فإن الحملة قد انطلقت بأواخر شهر أكتوبر المنصرم لعام 2023 ميلادية، وذلك بعد انتشار الشكاوى حول حذف حساباتهم، وخصوصاً التي تقوم ببث المحتوى الوطني أو تدعم المملكة العربية السعودية، حيث يرى الكثير منهم أنها عنصرية تجاه الشعب السعودي، كما نشر أحد النشطاء من حساب باسم الرادع السعودي يقول فيه، أنه تم إيقاف حساب التيك توك الخاص به، عندما نشر المساعدات السعودية التي يتم تقديمها لفلسطين،

رد تيك توك على حملة المقاطعة

أدت المقاطعة التي طالب بها النشطاء السعوديين إلى انخفاض عدد مستخدمي المنصة بالمملكة العربية السعودية، وتراجع عدد مستخدميها من 4.4 إلى 4.3 على متاجر التطبيقات، وقد قامت الشركة المسؤولة عن المنصة، بإطلاق صفحة خاصة بالمحتوى السعودي على موقعها الإلكتروني، وبالرغم من ذلك فإن حملة المقاطعة ما زالت مستمرة حتى الآن كما هي، كما قامت منصة تيك توك بالنشر على موقعها الرسمي بمنصة إكس، بيان لها لمحاولة تهدئة الأوضاع، والسيطرة على الوضع الحالي، حيث قال التطبيق: نحن نعتز بمجتمعنا في المملكة العربية السعودية، الذي يعد مصدر إلهام للابداع في كافة المجالات، مضيفاً إلى أن المنصة ترفض هذه الادعاءات بشدة لأنها تتنافى مع سياستنا وقيمنا.