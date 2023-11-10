استقبل تردد قناة اون تايم سبورت HD On Time sport بعد التعديل 2024

تعد قناة اون تايم سبورت On Time sport من أهم القنوات الرياضية الناقلة للعديد من المباريات المحلية والعالمية على مستوى العالم، إضافة إلى أنها أخذت شهرها كبيرة تزامنًا مع مباريات كأس العلم التي حصلت على البث المباشر الخاصة به، ولهذا يتساءل البعض عن التردد الجديد الخاص بالقناة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التاليةز

تردد قناة اون تايم سبورت On Time sport

من أجل القيام بإستقبال قناة اون تايم سبورت On Time sport فلابد من اتباع ما يلي:-

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد الخاص بالقناة هو 10853.

بينما الاستقطاب يكون أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ فهو 5/6.

تردد ثاني لقناة اون تايم سبورت

حتى تتمكن من القيام بإستقبال قناة اون تايم سبورت الثاني، عليك اتباع الأتي:-

القمر الصناعي يكون نايل سات.

في حين أن التردد فهو 11861.

بينما الاستقطاب يكون رأسي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

خطوات استقبال قناة اون تايم سبورت

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام بإستقبال قناة اون تايم سبورت، وفقًا لما يلي:-