تردد القنوات
ثبت الآن .. تردد قناة ssc الناقلة لكافة المباريات على النايل سات
يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن تردد قناة ssc الناقلة للمباريات المميزة، ومنها مباريات دوري روشن السعودي، وخصوصاً على القمر الصناعي نايل سات، حيث تقوم القناة ببث أفضل المباريات والبرامج الرياضية، التي يبحث عنها الجمهور الرياضي، وفي تقرير اليوم سنوضح لكم ترددها وكذلك تنزيلها على الجهاز الريسيفر فضلاً تابعونا.
تردد قناة ssc
يمكن تحميل القناة من خلال ترددها المتاح على القمر الصناعي نايل سات، والاستمتاع بأفضل البرامج والمباريات الرياضية المميزة، ويكون هذا التردد كالتالي:
- تردد القناة هو: 12523.
- ومعدل ترميز القناة هو: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- وكذلك فإن الاستقطاب: عمودي.
طريقة تنزيل قناة ssc على الريسيفر
بعدما وصحنا لكم ما هو تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات، نوضح لكم كيفية تثبيت ترددها على الريسيفر من خلال اتباع الخطوات التالية:
- يتم تشغيل جهاز التلفاز ويتم توصيله بجهاز الريسيفر الذي يرغب بتحميل القناة عليه.
- وبعدها يتم فتح القائمة الرئيسية للجهاز ومنها يتم الضغط على إعدادات الجهاز.
- ومن الخيارات المتاحة يتم الضغط على إعداد التراكيب.
- ومن ثم يتم الضغط على التحديث اليدوي.
- وبعدها يتم تحديد القمر الصناعي الذي ترغب في تحميل القناة من خلاله.
- وبعدها يتم إدخال تردد القناة ومعامل الترميز، ومعامل الاستقطاب، ومعامل تصحيح الخطأ.
- وبعد إدخال هذه البيانات يتم الضغط على موافق.
- انتظر حتى تنتهي عملية البحث ويتم الضغط على حفظ.
- بعد ذلك يتم العودة إلى قائمة القنوات، ويتم البحث عن القناة باسمها، حيث ستجدها في نهاية القنوات على جهاز الريسيفر الخاص بك.