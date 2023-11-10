ثبت الآن .. تردد قناة ssc الناقلة لكافة المباريات على النايل سات

يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن تردد قناة ssc الناقلة للمباريات المميزة، ومنها مباريات دوري روشن السعودي، وخصوصاً على القمر الصناعي نايل سات، حيث تقوم القناة ببث أفضل المباريات والبرامج الرياضية، التي يبحث عنها الجمهور الرياضي، وفي تقرير اليوم سنوضح لكم ترددها وكذلك تنزيلها على الجهاز الريسيفر فضلاً تابعونا.

تردد قناة ssc

يمكن تحميل القناة من خلال ترددها المتاح على القمر الصناعي نايل سات، والاستمتاع بأفضل البرامج والمباريات الرياضية المميزة، ويكون هذا التردد كالتالي:

تردد القناة هو: 12523.

ومعدل ترميز القناة هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

وكذلك فإن الاستقطاب: عمودي.

طريقة تنزيل قناة ssc على الريسيفر

بعدما وصحنا لكم ما هو تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات، نوضح لكم كيفية تثبيت ترددها على الريسيفر من خلال اتباع الخطوات التالية: