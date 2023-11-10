تابع تويتر مباراة الاتحاد وأبها تويتر تابع مباراة الاتحاد كريم بنزيما أساسياً

موعد مباراة الاتحاد وأبها ده الدول يترقبون الكثير من مباراة كرة القدم العربيه والعالميه نواجهه في دوري السعودي بين الاتحاد ضمن مباريات الجولة الثالث عشر وحيث تقام مباراة الاتحاد حيث تكون يوم الجمعة في

في تمام الساعه ثمانيه مساء حيث تبث عبر القنوات السعودية رياضيه ويتواجد الاتحاد في مركزه السادس وكما تكون لعبه الاتحاد هذا موسم 12 من مباراه وكما حقق الفوز في 6 مواجهات فقط كما تعادل فيها 3 وخسر مثلهم حيث سجل الفريق 21 وسجل 10 أهداف هو ثالث أقوى خط دفاع قيي هذه البطولة.

قنوات الذي تشهد عليه مباراه الاتحاد

يتساءل الكثير من جماهير القنوات التي تبث عليها مبارايات الاتحاد الدوري السعودي للمحترفين من جميع المواقع كوره لايف ويوتيوب ويتوتر وفيس بوك والأسطورة كما تنطلق مباراه الاتحاديات في إطار مناسبات الاسبوع الثالث عشر من دوري روشن السعودي يكون في تمام ساعه تسعه مساء بتوقيت المملكه العربيه السعوديه وحيث تعتبر قنوات السعودية الرياضية الناقل الحصري لجميع المباريات الدوري السعودي للمحترفين لكره القدم حيث خصصت مجموعه من قنوات لنقل احداث المباراه بجوده عاليه حيث تكوين بتعليق مدحت شلبي بالاضافه لقناه SD بجوده متوسطه بتعليق فهد العريشي وحيث يصدم فريق العميد في ليلة من ليالي الدوري السعودي الممتعه في أول ظهور عقب رحيل مدير الفني البرتغالي وقرار مجلس اداره الاتحاد اقاله المدير الفني مع تدريب الفريق بعد سلسله مع نتائج السلبيه كان آخرها الخساره في قويه جويه بالجوله الرابعه من دور مجموعات لبطولة دوري ابطال اسيا ويلتقي نادي الاتحاد مع نظير ابها ضمن منافسات بطوله دوري روشن السعودي وكما انطلقت المباره الدوري ابها في إتمام في ساعه ثمانيه بتوقيت القاهره الساعه تسعه مساء بتوقيت مكه المكرمه وساعه 10 بتوقيت ابو ظبي ويدخل النادي اتحاد جديد مباراه الجمعه هو في مركز السادس بجدول ترتيب السادس بجدول ترتيب الدوري 21ويمكنه أنه يصل الي مركز الخامس في حالة فور ويبحث عنه انتصار رقم 5 هذا الموسم حيث يخوض اللقاء هو في مركز الثالث عشر برصيد 13 نقطه في الاتحاد الدوري