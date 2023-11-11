الان الموسم الأخير.. مسلسل قيامة عثمان الحلقة 135 مترجمة للعربية على قناة الفجر الجزائرية

تم عرض الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان الحلقة 145 مترجمة للغة العربية على قناة الفجر الجزائرية، وكذلك قناة أم الدنيا، وذلك بعد أن تم عرضها بشكل رسمي يوم الأربعاء الماضي الموافق 8 نوفمبر 2023، حيث إن هذه الحلقات يتم إذاعتها في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا، مع العلم أنه يتم عرضها باللغة العربية ثاني أيام العرض على بعض القنوات المصرية والعربية، إضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي، بحيث يتمكن الجميع من مشاهدتها بكل سهولة.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 135

وفقًا لما تم عرضه في حلقة 135، فإن هناك أحداث مشوقة للغاية تم الوقوف عليها، من بينها مواجهة عثمان لأبن عمه يعقوب في معركة يالاكوفا، إضافة إلى زواج كونور من هيلينا، فضلاً عن وقوع عثمان في أيدي المغول كأسير، ومن المتوقع دخول السيد أورهان في حرب مع الصليبين، وغير ذلك من الأحداث الأخرى التي سيتم مشاهدتها في الحلقة القادمة التي ينتظرها العديد من المتابعين وعشاق قيامة عثمان.

تردد قناة الفجر الجزائرية لعرض مسلسل قيامة عثمان

يمكن بكل سهولة مشاهدة مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر الجزائرية، وفقًا للتردد التي جاء على النحو الأتي:-