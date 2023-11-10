صطب تردد قناة توم وجيري 2023 الجديد علي النايل سات لمتابعة مغامرات القط والفار

تُعتبر تردد قناة توم وجيري من بين أقوي قنوات الأطفال على مستوى العالمي، حيث تُقدم تشكيلة متنوعة من الأفلام الكرتونية والبرامج الترفيهية والتعليمية التي تستهوي فئة الأطفال بمختلف الفئات العمرية، في الآونة الأخيرة، شهد تردد القناة تغييرًا على القمر الصناعي نايل سات، مما دفع الكثير من الأهالي إلى البحث عن التردد الجديد، وفي هذا المقال، سنلقي نظرة على التردد الحالي لقناة توم وجيري على نايل سات، بالإضافة إلى شرح كيفية ضبط القناة على أجهزة الاستقبال.

تردد قناة توم وجيري الجديد

تميز قناة توم آند جيري بتقديم محتوى فريد ومشوّق خالٍ من الإعلانات المزعجة التي لا يحبها الأطفال، بل يملون منها. تتألق هذه القناة كواحدة من أبرز وأكثر القنوات شهرة، وذلك بفضل جذبها لنسب عالية من المشاهدين. لتحديث تردد قناة توم وجيري، يُرجى إدخال التفاصيل التالية:

– القمر الصناعي: نايل سات.

– التردد: 11643.

– استقطاب القناة: أفقي.

– معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

– معدل الترميز: 27500.

– التشفير: مجاني.

– جودة المشاهدة: HG.

طريقة تنزيل القناة

لتنزيل تردد قناة توم وجيري على الرسيفر، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

افحص التغطية: تأكد من أن منطقتك تتمتع بتغطية جيدة للقمر الصناعي الذي يبث قناة توم وجيري. قم بضبط الأقمار الصناعية: انتقل إلى إعدادات الرسيفر الخاص بك وحدد خيار ضبط الأقمار الصناعية. أدخل التردد والمعلومات الفنية: أدخل بيانات التردد المُذكورة سابقًا (التردد: 11643، استقطاب: أفقي، معامل تصحيح الخطأ: ⅚، معدل الترميز: 27500، التشفير: مجاني، جودة المشاهدة: HG). حفظ الإعدادات: بمجرد إدخال البيانات، قم بحفظ الإعدادات وانتظر حتى يقوم الرسيفر بالبحث عن القنوات المتاحة. ابحث عن القناة: بعد البحث، ابحث عن قناة توم وجيري في قائمة القنوات المكتشفة وحفظها في قائمتك استمتع بالمشاهدة: الآن، بعد حفظ القناة، يمكنك الاستمتاع بمحتواها الفريد على رسيفرك.

يرجى مراجعة دليل مستخدم الرسيفر الخاص بك لضمان القيام بالخطوات المحددة لنوع الرسيفر الذي تملكه.