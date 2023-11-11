أوله 3500 جنيه وآخره عالي .. الحد الأدنى للأجور الجديد+  جدول زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد

الحد الأدنى للأجور الجديد يبحث عنه كافة الموظفين وذلك بعد الإعلان عن تطبيق الزيادة في الرواتب بحد أدنى معين قد حددته وزارة المالية في الدولة ومن المتعارف عليه بأن الحد الأدنى كان سابقًا يصل إلى 3500 جنيه مصريًا فقط وذلك قبل الإعلان الجديد الذي تناول زيادة أخرى في ارتفاع الحد الأدنى للأجور والذي سنوضحه من خلال هذا المقال.

الحد الأدنى للأجور الجديد

الحد الأدنى للأجور الجديد، وفيما يخص الحد الأدنى للأجور فقد قامت وزارة المالية برفع الحد الأدنى للأجور وذلك كما يلي:

يصل الحد الأدنى للأجور من سعر 3500 جنيه إلى سعر 4000 جنيه.

من المقرر أن يتم أيضًا رفع الحد الأدنى من الإعفاءات الضريبية وكذلك زيادة العلاوات الاستثنائية.

كما سيتم مضاعفة المنحات الاستثنائية الخاصة بأصحاب المعاشات أيضًا.

كما أوضحت وزارة المالية أيضًا أنه سيتم رفع زيادة كافة العاملين بالجهاز الإداري أيضًا وكذلك الهيئات الاقتصادية.

جدول زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد

فيما يلي أهم ما جاء في جدول زيادة الحد الأدنى للرواتب الجديدة وذلك كما يلي: