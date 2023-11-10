تنزيل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على جميع الأقمار بجودة FHD مجانا بدون تقطيع

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023، تبرز القناة الإماراتية كإحدى القنوات الرائدة التي حققت شهرة واسعة، وذلك بفضل جاذبيتها للملايين حول العالم من خلال محتواها المثير الذي يستكشف عوالم الطبيعة والعلوم والهندسة، سيتم تقديم التردد الجديد للقناة في هذا المقال بعد ارتفاع معدلات البحث حوله.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

تتميز قناة ناشيونال جيوغرافيك بعدة مميزات لا حصر لها، حيث تقدم المحتوى بإشارة عالية، وتوفر دقة صوت استثنائية، بالإضافة إلى وضوح في الصورة، يُشير إلى أن قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي تسهم في إنشاء جو من البرامج المتنوعة، بما في ذلك البرامج التعليمية والترفيهية، وتقوم بنقل جميع جوانب الحياة البرية وحياة الإنسان بشكل متميز.

يمكنك استقبال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عبر القمر الصناعي نايل سات باستخدام التردد التالي:

– التردد: 11411.

– معامل الاستقطاب: أفقي.

– معدل الترميز: 3000.

– معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

– الجودة: SD.

وبالنسبة للقمر الصناعي عرب سات، يمكنك تنزيل قناة ناشيونال جيوغرافيك باستخدام التردد التالي:

– التردد: 11526.

– معامل الاستقطاب: أفقي.

– معدل الترميز: 27500.

– معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

برامج القناة

تأسست هذه القناة لأول مرة في عام 1969 داخل الولايات المتحدة، وتلعب دورًا حيويًا في تقديم برامج وثائقية وثقافية، بالإضافة إلى دعم البرامج التاريخية، في هذا المقال، سنقدم لكم التردد الجديد الخاص بها على القمر الصناعي نايل سات، تُقدم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك محتوى ممتع يشمل استكشاف عوالم متنوعة من الطبيعة والعلوم، بالإضافة إلى عرض حي وشيّق لعالم الحيوانات. يتضمن ذلك:

برنامج الحياة البرية. هياكل عملاقة. برامج هندسية. برامج علوم. برامج كارثية. برامج تكنولوجيا خضراء عملاقة. برامج علمية. . برامج السفر. برامج المجتمع.

يتم تقديم هذا المحتوى بشكل مباشر وبطريقة سهلة وممتعة لتوفير تجربة غنية للمشاهدين.